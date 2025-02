Campeão mundial acredita que separação contribuiu para má fase de Guardiola: ???Não é simples???

MANCHESTER, ENGLAND - MARCH 14: CBS Presenter, Thierry Henry looks on prior to the UEFA Champions League round of 16 leg two match between Manchester City and RB Leipzig at Etihad Stadium on March 14, 2023 in Manchester, England. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images) Caption - (crédito: Getty Images)

A temporada do Manchester City sob o comando de Pep Guardiola é atípica. Afinal, a equipe sofreu diversas goleadas, inclusive em seu último confronto com o Arsenal, já que perdeu por 5 a 1. O desempenho é tão incomum que o atual tetracampeão inglês ocupa somente a quinta colocação da atual edição do torneio. A oscilação fica evidente com as 11 derrotas em 36 jogos levando em consideração todas as competições, além de 17 vitórias e oito empates.

Assim, Thierry Henry, ex-jogador campeão mundial com a França em 1998 e que atualmente é comentarista, opinou acreditar que questões pessoais estão interferindo em seu trabalho e utilizou como exemplo uma experiência que viveu. Ele também apontou que a saúde mental está influenciando até em seu comportamento.

“Não é fácil lidar com o que Pep tem que lidar fora do futebol. Eu passei por isso quando eu estava no Barcelona. Não é simples lidar com coisas assim quando você não está bem mentalmente. Você pode ver que ele não está sendo ele mesmo. Ninguém gostaria de ter que lidar com isso enquanto você tem que performar todo o tempo. Então acho que é compreensível”, detalhou Henry, em participação na emissora inglesa “Sky Sports”.

Fim do relacionamento de Pep Guardiola

Com relação a Guardiola, o também ex-jogador e atualmente treinador se divorciou de sua antiga companheira Cristina Serra depois de 36 anos de relacionamento. De acordo com informações da imprensa espanhola, a renovação de contrato do treinador com o Manchester City foi estopim para decidir que a melhor solução seria a separação. Inclusive, a própria empresária de 61 anos demonstrou publicamente o incômodo pelo empenho exagerado do técnico seu trabalho.

Pep e Cristina se conheceram em Barcelona e estavam juntos desde 1994, mas só oficializaram a união 20 anos depois, em 2014, durante uma cerimônia privada. Juntos, os dois criaram três filhos: Maria, de 24 anos, Marius, de 22, e Valentina, de 17. Eles tiveram um término amigável em dezembro, mas passaram juntos as comemorações de fim de ano em Barcelona.

