São Paulo x Mirassol: onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo encara o Mirassol nesta quarta-feira (05/02), às 19h30, no Morumbis, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor Paulista perdeu sua invencibilidade na última rodada ao perder para o Santos e aposta na força da torcida para voltar a vencer. Já o Leão do Interior vem de grande momento. Afinal, apesar de perder na estreia, a equipe engatou cinco vitórias seguidas e está embalada no Estadual.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Uol Play, Nosso Futebol e Zapping TV.

Como chega o São Paulo

O Tricolor Paulista não tem desfalques, sem contar com Luiz Gustavo e Young que estão no departamento médico há um tempo. Contudo, o time deve ter mudanças significativas na equipe. Afinal, o técnico Luis Zubeldía deve manter o rodízio feito neste início de temporada. Assim, os jogadores considerado titulares devem começar no banco de reservas, com alguns sequer sendo relacionados. A tendência é que a equipe seja muito parecida com aquela que começou o embate contra a Portuguesa, no Pacaembu, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

Como chega o Mirassol

O Mirassol faz um ótimo Campeonato Paulista e vem acumulando vitórias. Assim, não existe muitos motivos para o técnico Eduardo Barroca realizar grandes mudanças na equipe. Afinal, o treinador conta apenas com Luiz Otávio e Roni no departamento médico, assim com foi durante todo o início do Paulistão. Assim, a tendência é que a equipe que engatou cinco vitórias seguidas seja mantida. Grande destaque para Yuri Castilho, artilheiro da equipe e que vem se destacando neste começo de competição.

SÃO PAULO X MIRASSOL

Campeonato Paulista – 7ª Rodada

Data e horário: 5/2/2025, às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Jandrei; Ferraresi, Ruan, Sabino e Patryck; Bobadilla, Santiago Longo e Marcos Antônio; Erick, André Silva e Ferreirinha. Técnico: Luis Zubeldía

MIRASSOL: Alex Muralha; Lucas Ramon, David Braz, João Victor e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Gabriel e Chico Kim; Negueba e Iury Castilho. Técnico: Eduardo Barroca

Árbitro: João Vitor Gobi

Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Denis Matheus Afonso Ferreira

VAR: Adriano de Assis Miranda

