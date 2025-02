Vasco usará Inteligência Artificial em atendimento a sócios do clube

Visando modernizar e aprimorar a estrutura do clube, o Vasco irá introduzir uma ferramenta de inteligência artificial para cuidar do atendimento aos sócios-torcedores em parceria com a Somos Young, empresa especializada em relacionamento digital com o cliente.

Dessa forma, a nova ferramenta vai funcionar 24 horas por dia, nos sete dias da semana, resolvendo diversas demandas da torcida. A inteligência artificial é capaz de igualar o comportamento humano e conversar usando uma linguagem de fácil entendimento.

Dessa forma, todo o contato será por meio de um canal no WhatsApp e o tempo de resposta varia entre três e oito segundos. Assim, vai ser usado para informações sobre o programa de sócios, calendário de jogos, ingressos e outros temas relacionados ao clube.

Além do atendimento, a empresa também fará o gerenciamento do relacionamento com o torcedor (CRM), mirando aprimorar o controle e planejamento de interações com a base de sócios. A inteligência artificial ainda servirá para criar estratégias de aproximação e fidelização, focando no aumento de ticket e captação de novos associados.

A empresa responsável pela ferramenta, Somos Young, atua no setor esportivo desde 2022 e atende outros clubes como Cruzeiro, Coritiba, Bahia, Vitória e Peñarol.