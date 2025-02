São Paulo anuncia contratação de Wendell

Wendell quer retornar à Seleção com a camisa do São Paulo - (crédito: Foto: Divulgação/São Paulo)

O São Paulo anunciou na noite desta terça-feira (04) a contratação do lateral-esquerdo Wendell. O jogador deixou o Porto no começo do ano e assinou com o Tricolor até o final de 2027. O clube espera apresentar o novo reforço na próxima quinta-feira (06), no CT da Barra Funda.

Wendell e São Paulo já haviam fechado negócio no começo do ano. Porém, o jogador tinha contrato com o Porto até o meio do ano, e o clube português só liberou o atleta na última semana, em um negócio que envolveu a ida de Willian Gomes, por nove milhões de euros, para os Dragões.

Pelo Porto, viveu altos e baixos. Nas suas três primeiras temporadas se destacou, com 107 jogos disputados, sete gols e nove assistências. Entretanto, na atual temporada perdeu espaço, participando apenas de duas partidas, sendo a última no dia 20 de outubro.

A expectativa com o retorno ao Brasil é retornar ao radar da Seleção. No ano passado, ganhou sua primeira oportunidade na primeira convocação de Dorival Júnior. Depois, esteve no elenco que disputou a Copa América e, em setembro, disputou duas partidas das Eliminatórias. A meta do lateral é disputar a próxima Copa do Mundo.

Wendell tem 31 anos e é natural de Fortaleza. O lateral foi revelado pelo Iraty, do Paraná, e depois teve passagens pelo Londrina, Paraná Clube, Grêmio e Bayer Leverkusen, antes de chegar ao Porto. Pelo São Paulo, usará a camisa de número 18.

