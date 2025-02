Sport anuncia a contratação de Pablo, ex-Athletico

O Sport Recife anunciou a contratação do atacante Pablo na noite desta terça-feira (4), através das redes sociais do clube. Após rescindir contrato com o Athletico-PR, o jogador de 32 anos assinou com o Leão da Ilha até dezembro de 2026.

O novo reforço da equipe comandada por Pepa vestirá a camisa 92 e já está integrado ao elenco do Rubro-Negro, afinal, chegou ao Centro de Treinamento José de Andrade Médicis na última semana. O atacante chega para reforçar a equipe que está novamente na Série A do Campeonato Brasileiro, após três anos na Segunda Divisão.

Em 2024, o atleta disputou 53 partidas no Furacão, marcando 11 gols e distribuindo duas assistências. A temporada, aliás, rendeu o título do Campeonato Paranaense ao clube. Além disso, conquistou o primeiro título da Copa Sul-Americana do time de Curitiba em 2018, sendo o artilheiro da competição. Nesse meio-tempo das duas passagens do jogador pelo clube, entre 2019 e 2022, Pablo vestiu as cores do São Paulo.

Sport segue investindo em contratações para 2025

Além da chegada de Pablo, o Sport já anunciou oito reforços para a temporada. São eles: os atacantes Gustavo Maia, Gonçalo Paciência, Carlos Alberto e Hyoran, Hereda e Matheus Alexandre para a lateral-direita, além do zagueiro Antônio Carlos e o meia Rodrigo Atencio.

Mas o clube não quer para por aí e segue negociando, afinal, conversas estão em andamento com o meia português Sérgio Oliveira e o volante francês Bakayoko. Além disso, há um acerto pelo zagueiro português João Silva.

