Botafogo desiste de Bitello e busca outro nome para posição

O Botafogo não vai mais contratar Bitello para reforçar o meio campo nesta janela de transferências. O Alvinegro desistiu da negociação com o Dínamo Moscou pelo meia, de acordo com o jornalista Roberta Barroso, da “ESPN“.

Recentemente, o clube russo aceitou a proposta do Alvinegro para realizar a transferência do jogador. A oferta foi de 18 milhões de euros, ou seja, algo em torno de R$ 112 milhões mais bônus. Vale lembrar que o Dínamo já havia rejeitado três ofertas pelo brasileiro de 25 anos.

No entanto, apesar do acerto entre as partes, o clube russo pediu uma entrada de 10 milhões de euros, e dessa forma, a forma de pagamento se tornou um problema na negociação.

Com contrato até o meio do ano de 2028, Bitello é considerado peça-chave no Dínamo e veste a camisa 10 da equipe. Porém, com a possível transferência para o Botafogo, que negociava pelo jogador há algumas semanas, o meia não se reapresentou para exames de intertemporada.

O Dínamo pagou 10 milhões de euros, cerca de R$ 52 milhões na cotação da época, em 2023, para tirar Bitello do Grêmio. Neste período pelo clube russo, ele atuou em 51 jogos, marcou 11 gols e contribuiu com 12 assistências.

Sem o meia brasileiro, o Alvinegro segue em busca de um substituto para Thiago Almada, que deixou o clube no início deste ano. Aliás, o clube carioca tenta a contratação de Rollheiser, do Benfica.

