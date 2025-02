Reinaldo fala sobre encarar o São Paulo pela primeira vez pelo Mirassol: ‘?? como voltar para casa’

Reinaldo já participou de três gols com a camisa do Mirassol no Campeonato Paulista - (crédito: Foto: Divulgação/Agência Mirassol)

O Mirassol é uma das grandes sensações do Campeonato Paulista. Com 15 pontos e uma sequência de cinco vitórias consecutivas, o Leão vem fazendo bonito no ano do seu centenário. A próxima partida nesta quarta-feira (05), contra o São Paulo, será especial para o principal nome do elenco: Reinaldo.

O lateral-esquerdo vai reencontrar a equipe que defendeu, entre empréstimos e retornos, de 2013 a 2022. Pela camisa tricolor, Reinaldo somou 375 jogos e marcou 32 gols. Além disso, conquistou o título Paulista de 2021.

“Ao todo, foram quase oito anos vestindo a camisa do São Paulo. Não tem como ignorar isso. É um clube pelo qual tenho muita gratidão e carinho, então é como voltar para a minha casa, pelos amigos que deixei e os momentos inesquecíveis que vivi. É sempre especial poder estar em um jogo como esse, mesmo que agora seja como adversário”, ressaltou.

Essa será a nona vez que Reinaldo vai encarar o São Paulo. O retrospecto até aqui é positivo, com quatro vitórias, um empate e três derrotas. Além disso, a lei do ex costuma entrar em ação. Em três oportunidades, o lateral marcou contra o seu ex-clube: pela Ponte Preta, em 2016, pela Chapecoense, em 2017, e pelo Grêmio, em 2023.

“Sempre tive a felicidade de fazer bons jogos contra o São Paulo e espero que isso se repita. Gosto dos jogos grandes, essa sempre foi uma característica minha. Sabemos que eles têm jogadores que dispensam comentários, como Lucas, Oscar, Luciano e Calleri, mas o nosso elenco já mostrou o que quer na competição. Vamos para o jogo com muito respeito, mas cientes de que temos competência para trazer mais três pontos para casa”, analisou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.