Vitória não conta mais com Lucas Esteves, que tem acordo com o Grêmio

Após tentar permanência de Lucas Esteves no time, o Vitória já não conta mais com o lateral-esquerdo que fechou acordo com o Grêmio. Assim, embora ainda aguarde uma decisão da Justiça do Trabalho, o atleta não participará dos treinamentos com o elenco rubro-negro enquanto não resolver situação.

Portanto, o Leão da Barra alterou sua posição e agora está disposto a vender 60% dos direitos econômicos do jogador ao Imortal por 1 milhão de euros (R$ 5,9 milhões). A proposta do time gaúcho é de 1 milhão de euros por 80% dos direitos, segundo informações do portal ge.

Entenda a indefinição judicial entre Grêmio e Vitória por Lucas Esteves

O Tricolor Gaúcho enviou a quantia referente à multa rescisória de um milhão de dólares (R$ 5,9 milhões na cotação atual) prevista no contrato com os baianos. Contudo, o Leão da Barra promoveu a devolução do montante ao Imortal, pois acionou uma cláusula no vínculo com o jogador. Tal item permite que o clube nordestino garanta a permanência de Lucas Esteves. Para isso, terá que desembolsar 100 mil dólares (o equivalente a R$ 587 mil na cotação atual) ao atleta.

O Grêmio, aliás, discorda desta manobra do Leão da Barra, pois alega que a cláusula que o clube baiano utiliza como impeditivo é inválida. Afinal, o Tricolor Gaúcho argumenta que tal cláusula anularia a multa rescisória, uma condição considerada ilegal pela Lei Pelé e pela Lei Geral do Esporte. Nesta terça-feira (4), uma audiência na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) não chegou a uma conclusão, e o jogador agora espera a decisão da Justiça do Trabalho, que analisará o caso de forma liminar.

