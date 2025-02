Hulk decide mais uma vez e Atlético vence o Athletic

O filme se repetiu! Assim como no final de semana, o Atlético conseguiu mais uma vitória no Campeonato Mineiro com um gol de Hulk. Na noite desta terça-feira (04), o atacante decidiu mais uma vez na vitória para cima do Athletic, no Mineirão.

A vitória alivia bastante a situação do Atlético, que sobe, momentaneamente, para a liderança do Grupo A, com dez pontos. O Galo fica na torcida contra Betim e Tombense, que jogam nesta quarta (05), para seguir na posição. Já o Athletic ainda é o líder do Grupo B, com 12 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado pelo América.

Na penúltima rodada da fase de grupos, o Atlético tem o clássico contra o Cruzeiro, no domingo (09), também no Mineirão. Por outro lado, o Athletic vai ao Triângulo Mineiro, onde enfrenta o Uberlândia.

Hulk abre o placar nos acréscimos

A partida começou agitada, com as duas equipes indo para cima e criando oportunidades. As melhores oportunidades nos minutos iniciais foram do Galo. Natanael cruzou na cabeça de Rubenes, que parou em defesa de Jefferson. Na sequência, Scarpa finalizou de fora da área e o goleiro fez nova defesa. Depois, a bola parada quase funcionou, quando Gabriel Menino cobrou escanteio na cabeça de Lyanco, que cabeceou para fora.

Com o correr do jogo, a partida caiu um pouco de nível. O Athletic chegava na área adversária, mas falhava na hora de finalizar. Já nos acréscimos, Scarpa deu ótimo passe para Hulk, que tirou Jefferson e, quase sem ângulo, finalizou para abrir o marcador.

Atlético segura a pressão e fica com a vitória

O Galo teve a primeira oportunidade na segunda etapa, em cobrança de falta de Scarpa para fora. Só que quem voltou melhor foi o Athletic, que teve uma grande chance em arremate de Wallison, que parou em boa defesa de Éverson.

O Atlético conseguiu reequilibrar a partida e quase ampliou. Júnior Santos recebeu na cara do gol e só não marcou porque Jefferson defendeu com a cabeça. O time visitante tinha mais posse de bola e partiu para cima na parte final. Entretanto, teve apenas uma oportunidade, quando Welinton Torrão recebeu na área, chutou forte, mas mandou em cima de Éverson. Em outra chance, Diego Fumaça fez boa jogada, arriscou de longe, mas mandou para fora.

No último minuto de jogo, Júnior Santos recebeu o segundo amarelo e foi expulso. O cartão vermelho não prejudicou a vitória do Galo, mas deixou o atacante de fora do clássico contra o Cruzeiro.

ATLÉTICO 1 X 0 ATHLETIC

6ª rodada do Campeonato Mineiro

Data e horário: 04/02/2025 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Público total: 15.965 torcedores

Renda: R$ 524.493,13

Gol: Hulk, 47’/1ºT (1-0)

ATLÉTICO: Éverson; Natanael (Saravia, 35’/2ºT), Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino (Otávio, 28’/2ºT), Gustavo Scarpa (Palacios, 35’/2ºT) e Rubens (Bernard, 28’/2ºT); Cuello (Júnior Santos, 38’/1ºT) e Hulk. Técnico: Cuca

ATHLETIC: Jefferson; Douglas Pelé, Edson Miranda, Sidimar (Matheus Mega, 12’/1ºT) (Jhonatan, intervalo) e Yuri; Diego Fumaça, Wallisson Luiz (Amorim, 28’/2ºT), David Braga e Nathan (Mateus Gonçalves, 28’/2ºT); Welinton Torrão e Gustavão (Lincoln, 17’/2ºT). Técnico: Roger Silva.

Árbitro: André Luiz

Assistentes: Pablo Almeida Costa e Emílio Junio Nascimento

VAR: Wagner Reway

Cartões Amarelos: Gabriel Menino, Júnior Santos, Guilherme Arana e Éverson (CAM); Edson Miranda, Wallisson Luiz, Nathan e Mateus Gonçalves (ATH)

Cartão Vermelho: Júnior Santos (CAM)

