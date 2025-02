Ex-narrador do SBT é anunciado como reforço da CazéTV

Luiz Alano é o mais novo contratado do time esportivo da CazéTV! O narrador e apresentador deixou o SBT após a chegada de Tiago Leifert e passou a se dedicar às locuções do Campeonato Paulista no ‘Nosso Futebol’. O contrato com o canal de Casimiro Miguel, no Youtube, prevê exclusividade a partir do fim das transmissões do Estadual.

“Reforço de peso na CazéTV! O Alano chegou. Sabe quem chegou? Ele mesmo! O narrador e apresentador Luiz Alano é o mais novo reforço do nosso timaço! Seja bem-vindo, craque! Pra cimaaaa”, anunciou o canal nas redes sociais.

O profissional seguirá com as narrações no canal, mas também terá seu leque ampliado para outras coberturas esportivas. Isso porque a emissora trabalha com a ambição de usufruir e expandir ainda mais o lado comunicador do profissional.

Chegada à CazéTV

Ainda de acordo com a coluna ‘F5’, Luiz Alano deixará São Paulo muito em breve para mudar-se para o Rio de Janeiro – onde fica a base do canal do Youtube. Esta nova etapa, repleta de desafios, tem causado entusiasmo no jornalista.

“Fazer parte desse time é especial demais. A Cazé revolucionou o jeito de transmitir esportes, aproximou ainda mais o público e trouxe uma energia única para cada jogo. Agora, eu faço parte dessa história. O futebol continua sendo a grande paixão, mas aqui também terei a chance de narrar outros esportes que sempre quis acompanhar mais de perto. Uma nova fase, novas oportunidades, e a mesma emoção de sempre. Tô feliz demais! Bora viver isso juntos? Partiu RJ”, postou.

Saída do SBT

Tiago Leifert chegou ao SBT para assumir o protagonismo das narrações em meio ao processo de reformulação da equipe esportiva do canal, em janeiro. Sua contratação, em contrapartida, culminou na saída de Luiz Alano – que prestava serviços à emissora desde 2020.

Alano demonstrou insatisfação com as poucas oportunidades que recebia no canal da família Abravanel e, até mesmo por questão hierárquica, decidiu deixar o SBT. O canal, por sua vez, anunciou a decisão em comum acordo.

“Hoje encerro um ciclo muito especial na minha carreira. Estou saindo do SBT, uma decisão que tomei com o coração cheio de gratidão e a certeza de que é hora de buscar novos desafios. Desde 2020, estive presente no projeto esportivo da emissora, transmitindo grandes jogos, apresentando programas e vivendo momentos inesquecíveis. Sim, eu queria mais. Sempre quero mais. Esse desejo constante de crescimento e espaço me move”, dizia um trecho da despedida de Luiz.

