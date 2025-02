Sul-Americano Sub-20: Pedrinho celebra início de hexagonal para Seleção Brasileira

O gol da vitória sobre o Uruguai, em Caracas, apenas honrou o primor de partida do atacante Pedrinho na rodada inicial do hexagonal final do Sul-Americano Sub-20. Capitão da Seleção, o atleta contribuiu desde a criação de jogadas à parte defensiva da equipe de Ramon Menezes. Por fim, foi contemplado com um chute cruzado que enganou o goleiro uruguaio e deixou o Brasil em vantagem no torneio.

Pedrinho, porém, fez questão de dividir méritos com o grupo e enalteceu o empenho do time mesmo com dez em campo – Arthur Dias recebeu segundo amarelo aos 11 minutos da etapa final. O jogador ficou satisfeito com a postura da equipe diante da adversidade.

“Acho que a gente fez um ótimo primeiro tempo, competimos bastante e só faltou o gol. A equipe estava muito compacta, não desistimos do jogo. Mesmo com um a menos, a gente continuou [se esforçando] até o final e, graças a Deus, pude fazer o gol e dar a vitória.”

A vitória brasileira nasceu de um contra-ataque, que passou pelos pés de Breno Bidon e Moscardo antes de chegar a Pedrinho pela esquerda. O atacante, então, finalizou com precisão num chute cruzado e enganou o goleiro adversário.

Calendário Seleção Brasileira

O próximo confronto da Canarinho acontece na sexta-feira, 7, contra a Colômbia, às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico de la UCV, também em Caracas. Pedrinho, inclusive, reforçou a necessidade do descanso antes do duelo.

“A gente melhorou muito desde o começo da primeira fase. Agora é descansar, temos um jogo próximo, vamos olhar o que fizemos de bom e ruim para melhorar para as próximas partidas”, completou.

Das seis equipes nesta segunda fase do torneio, cinco estarão no Mundial da categoria, em setembro e outubro, no Chile. A seleção chilena tem sua vaga assegurada por ser anfitriã, no entanto, se a equipe terminar a competição na lanterna, quem ficar em quinto lugar não se classificará.