Biancardi revela nome da segunda filha com Neymar durante homenagem ao 10 do Santos

Neymar fará sua reestreia pelo Santos nesta quarta-feira, 5 de fevereiro, mesmo dia em que completa 33 anos de vida. Além disso, o astro ainda tem mais motivos para comemorar: a chegada de Mel. A noiva do camisa 10 santista aproveitou o texto em homenagem ao amado para revelar o nome da segunda filha do casal – mantido em sigilo desde que a modelo revelou que já tinham escolhido.

O nome da irmã de Mavie só apareceu no fim da publicação de Biancardi, que iniciou a homenagem falando sobre os altos e baixos do relacionamento. No decorrer da mensagem, a influenciadora demonstrou orgulho pelo homem que o jogador se tornou e ainda desejou boas energias para reestreia pelo clube do coração.

Bruna Biancardi assina o texto com os nomes da filha: “Te amamos! Beijos da Bru, Mavie e Mel”.

“Quantas fases já passamos, né? Algumas boas, outras nem tanto… Mas, hoje entendo que elas foram necessárias para chegarmos até aqui! Parabéns meu amor, que Deus te proteja de todo o mal, cuide sempre de você e permita que você realize todos os sonhos que ainda não realizou! Hoje o seu ciclo começará de um jeito muito especial, e eu sei o quanto você desejou e esperou por esse momento!”, iniciou.

“Temos muito orgulho de você, como profissional e como pessoa. Só quem te conhece de verdade, tem o prazer de saber de você por trás do que todo mundo vê. Desejo que você continue esse menino brincalhão, sonhador, engraçado e esse homem especial, companheiro e dedicado. Obrigada por tudo e principalmente pelos melhores presentes da minha vida! Nossas meninas e a nossa família! Ansiosa por hoje! Brilha”, completou.

Nome escolhido

A modelo falou sobre a escolha do nome na última semana, em reaparição nas redes sociais depois de um tempo de ‘jejum’. Biancardi manteve segredo quanto à decisão, mas rumores já indicavam para Mel.

Neymar e Bruna compartilharam a notícia em pleno Natal, no dia 25 de dezembro de 2024, através das redes sociais. O vídeo de anúncio ocorreu por meio de um vídeo no chá de revelação do sexo do bebê, na mansão do casal em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

“Estamos vivendo uma fase tããão gostosa, e não poderíamos deixar de compartilhar com vocês que ELE mais uma vez ouviu nossos pedidos e confirmou os nossos planos! SEJA BEM-VINDA, FILHAAAAAA” Que você venha com muita saúde! Estamos te esperando pra completar ainda mais a nossa família”, escreveu a modelo.