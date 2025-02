Botafogo tem nova sombra para Igor Jesus

O Botafogo acertou, nesta quarta-feira (5), a contratação do centroavante Rwan, nova sombra para o titular Igor Jesus. A informação é do site “Uol”. A fera desembarca no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (5) para realizar exames médicos e assinar contrato de quatro temporadas com o Mais Tradicional.

Rwan estava no Ludogorets, clube que receberá 8 milhões de euros (R$ 47,8 milhões) do Botafogo pela liberação do centroavante. O Glorioso terá direito a 100% sobre o passe do jogador.

O West Ham, da Inglaterra, e o Genk, da Bélgica, demonstraram interesse. Mas o Botafogo saiu-se melhor na disputa.

Revelado pelo Santos, o reforço tem 23 anos. Ele também soma uma curta passagem pelo Vasco, além do Peixe e do clube búlgaro.

