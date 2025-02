Depay é condenado, em Mônaco, por dirigir sob efeito de álcool

O atacante do Corinthians Memphis Depay foi condenado a quatro meses de prisão por dirigir com quantidade de álcool no sangue em Mônaco. A ocorrência aconteceu no verão do ano passado, quando ainda não havia assinado contrato com o Timão. Contudo, a pena está suspensa e condicionada a medidas cautelares.

Memphis pagará uma multa de 9 mil euros (R$ 54,2 milhões) e está proibido de dirigir em Mônaco por dois anos. Ele também não compareceu ao julgamento. A informação acabou sendo confirmada pelo próprio Ministério Público do País. O Corinthians ainda não se manifestou sobre o caso.

O holandês FOI detido às 5h30 (horário local) em 6 de agosto de 2024 por condução arriscada. Na ocasião, estava constatado 1,01 mg de álcool por litro de ar expirado, o que significa 2g de álcool por litro de sangue. Aliás, em Mônaco, o limite é de 0,5g por litro.

Aliás, a condenação não resulta em prisão imediata. Afinal, a pena só será aplicada caso Depay descumpra as normas da prisão suspensa como, por exemplo, cometer nova infração.

Enquanto isso, Memphis segue com a delegação corintiana, que está concentrada na próxima partida da equipe. Nesta quinta-feira (06/02), o Timão encara o Palmeiras. O embate acontece às 20h, no Allianz Parque, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

