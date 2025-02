Nova Iguaçu x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

O Botafogo jogará de visitante, nesta quinta-feira (6), contra o Nova Iguaçu, em Moça Bonita, pela oitava rodada da Taça Guanabara, etapa quando todos jogam contra todos, em sistema de pontos corridos, nesta edição do Campeonato Carioca. A bola rola às 21h45, no estádio do Bangu. É somente a terceira vez, em 2025, que o Glorioso vai a campo com os jogadores do time principal.

Como chega o Nova Iguaçu?

O Laranja da Baixada, atual vice-campeão carioca, realiza outra boa campanha no Estadual. Afinal, está em terceiro lugar, com 12 pontos, entre os postulantes a vagas nas semifinais do Carioca.

Destaque em 2024, Bill, lesionado, não estará na Zona Oeste para enfrentar o Botafogo. No entanto, apesar da baixa, o técnico Carlos Vitor conseguiu manter uma base para o time seguir brigando nas cabeças.

Como chega o Botafogo?

Com um jogo a menos por conta da Supercopa do Brasil, contra o Flamengo, no último domingo (2), em Belém do Pará, o Botafogo volta as atenções para o Estadual, onde está no meio da tabela. No entanto, uma vitória pode recolocar o Glorioso na briga por G4.

Com Bastos lesionado e sem Halter, que foi para o Vitória, o Botafogo terá uma novidade na zaga. O menino Serafim ganha espaço enquanto David Ricardo, recém-contratado, ainda não tem o nome no BID da CBF, e Jair, ex-Santos, segue com a Seleção Brasileira sub-20 no Sul-Americano da Venezuela.

Outro que pode ganhar espaço é o volante De Paula. Artilheiro do time em 2025, com três gols, ele pode ganhar a vaga do atacante Martins, opção que não correspondeu no fim de semana.

Onde assistir?

SporTV (TV fechada) e Premiere (Pay-per-view) transmitem a peleja.

NOVA IGUAÇU x BOTAFOGO

Oitava rodada do Campeonato Carioca

Local: Moça Bonita, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 6/2/2025, às 21h45 (de Brasília)

NOVA IGUAÇU: Maticoli, Silva, Pinheiro, Renan e Ramon; Fernandinho, Igor Guilherme, João Lucas, Kennyd (Xandinho), Dias e Rangel. Técnico: Carlos Vitor.

BOTAFOGO: John; Ponte, Barboza, Serafim e Telles, Gregore, Freitas e De Paula; Savarino; Artur e Jesus. Técnico: Carlos Leiria

Árbitro: Carlos Tadeu Ferreira de Castro

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha

VAR: Paulo Renato da Silva Coelho

