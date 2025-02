Representantes do Vasco e de Marinakis alinham reunião na Inglaterra

Ainda à procura de um investidor para sua SAF, o Vasco pré-agendou uma reunião com um dos interessados; o grego Evangelos Marinakis. Isso ocorre após o clube receber contato dos intermediários do mandatário europeu. Assim, representantes do Vasco devem se encontrar com Marinakis na Inglaterra num período entre o fim de fevereiro e o começo de março.

As informações são do jornalista Lucas Pedrosa, do “SBT”, em publicação nesta quarta-feira (5). Ainda de acordo com o repórter, havia expectativa por parte da diretoria vascaína em fazer contatos mais concretos no fim de janeiro.

Com o Nottingham Forest, clube comandado pelo grupo de Marinakis, sendo um dos primeiros times na tabela da Premier League, o foco passou a ser a janela de transferências, que se encerrou na última segunda (3) na Inglaterra. Além do Forest, Marinakis também é dono do Olympiacos (GRE) e Rio Ave (POR).

Assim, a tendência é que o encontro citado sirva para alinhar valores e projetos esportivos. Isto seria, então, um dos últimos passos antes de uma possível proposta formal. O clube carioca, porém, ainda tem contato com outros interessados na SAF.

Atualmente, existe uma briga judicial entre Vasco e 777 Partners pelos 31% já integralizados pela empresa estadunidense, afastada do comando em maio passado através de uma cautelar na Justiça. A Arbitragem, realizada pela Câmara da FGV, emperrou por conta das renúncias de Ana Tereza Basílio, advogada indicada pela associação civil do Vasco, e Paula Andrea Forgioni, presidente da mesa.

