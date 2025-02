São Paulo perdeu uma única vez contra o Mirassol em toda a história

O São Paulo encara o Mirassol nesta quarta-feira (05/02), às 19h30 (de Brasília), no Morumbis, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor tenta voltar a vencer na competição, após perder sua invencibilidade na temporada para o Santos. Para isso, a equipe conta com o retrospecto positivo contra o Leão do Interior na história.

Afinal, ao todo, são 14 jogos entre as equipes, com nove vitórias do São Paulo, quatro empates e um único triunfo do Mirassol. Contudo, o único revés do Tricolor foi bastante dolorido.

Isso porque o Mirassol venceu o São Paulo por 3 a 2 nas quartas de final do Campeonato Paulista, em pleno Morumbis. A partida, que aconteceu durante a pandemia, ficou marcada pela dificuldade do Leão do Interior de montar um time, já que muitos atletas que estavam sob contrato durante o Estadual acabaram ficando sem vínculo com o clube. Mesmo assim, a equipe triunfou contra o Tricolor e avançou para a semifinal.

Contudo, este revés é o único de uma larga vantagem são-paulina na história. A última vitória aconteceu no Paulista de 2022, fora de casa, por 3 a 0. Já o último triunfo no Morumbis é ainda mais especial. Um sonoro 4 a 1 na semifinal do Estadual de 2021, levando o Tricolor para a grande decisão onde se consagraria campeão.

Como chega São Paulo e Mirassol

O São Paulo vem de sua primeira derrota no campeonato, já que perdeu para o Santos por 3 a 1 no final de semana. Com dez pontos, o Tricolor lidera o Grupo C e acumula três vitórias, um empate e a derrota no clássico na Vila Belmiro.

Vice-líder no Grupo A com 15 pontos, o Mirassol faz boa campanha, com cinco vitórias e apenas uma derrota. Na última rodada, a equipe do técnico Eduardo Barroca venceu o Velo Clube fora de casa. O Leão chega embalado por cinco triunfos seguidos na competição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.