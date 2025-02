Vai ter moicano? Vídeo dá pistas do penteado de Neymar para reestreia no Santos

É impossível pensar em Neymar no Santos sem instantaneamente vir à mente lembranças de um moicano. A versão ‘adulto Ney’, porém, não contará com o penteado dos velhos tempos tampouco suas variantes para reestreia na Vila Belmiro, após quase 12 anos. O que não quer dizer que o astro não deu “um tapa” no visual às vésperas do duelo contra o Botafogo-SP.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra que o astro apostou no básico e preferiu pelo visual mais próximo ao social. Ele manteve basicamente o mesmo recorte da festa de apresentação na Vila Belmiro, principalmente na parte de trás – acima da nuca – e o fade aos lados.

Além da preparação para reestreia, o visual também serve como recepção à nova fase na vida do astro. Não só no âmbito esportivo, com regresso ao Santos, mas por se tratar do aniversário de 33 anos do craque.

Penteado de Neymar para a reestreia pelo Santos, hoje. ???? Divulgação pic.twitter.com/H1Qt5RrqGS — Planeta do Futebol ???? (@futebol_info) February 5, 2025

A reestreia de Neymar

A mobilização santista na última semana deixa claro o impacto de um ídolo para uma nação – este, então, é tido por muitos como o segundo maior após Pelé. Lotada na apresentação do novo camisa 10, a Vila Belmiro promete casa cheia novamente nesta quarta-feira, 5, para reestreia do astro no estádio.

O nome do camisa 10 saiu no BID (Boletim Informativo Diário da CBF) na última terça-feira, 4, e trouxe ainda mais entusiasmo aos santistas. Isso porque o craque está liberado para atuar os 30 minutos previstos por Caixinha diante do Botafogo-SP, nesta quarta-feira, 5, a partir das 21h35, pela sétima rodada do Paulistão.

Não há mais ingressos disponíveis para o confronto, que ainda pode valer liderança isolada ao Santos no Grupo B. Com sete pontos, o Peixe já ocupa a primeira colocação na tabela, mas apenas pelo critério de desempate. Sendo assim, um triunfo poderia significar vantagem no topo dependendo do resultado do jogo do Guarani, que enfrenta o São Bernardo nesta quinta-feira, 6.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.