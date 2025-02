Palmeiras finaliza preparação para o dérbi e Weverton fala da importância do clássico

O Palmeiras finalizou sua preparação para o clássico contra o Corinthians nesta quinta-feira (06/02), às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. E o goleiro Weverton falou sobre a importância do dérbi para a equipe e também para o torcedor palestrino.

“Dérbi é o jogo que mexe com o sentimento do torcedor. O dia após o Dérbi é sempre diferente para quem ganha, o torcedor tem a alegria de vestir a camisa para ir ao trabalho e à escola, fica de cabeça erguida e de peito estufado, e a gente sabe que tudo isso depende da nossa performance e daquilo que vamos produzir em campo para levar esse orgulho para o torcedor. A gente sabe como funciona e o estádio estará muito energizado. Contamos com o apoio do nosso torcedor, que nos ajuda muito e vai encher o Allianz Parque novamente. Vamos lutar e competir do início ao fim em busca da vitória”, disse Weverton.

Além disso, o goleiro também comentou a marca histórica de 400 jogos com a camisa palestrina. Aliás, ele atingiu este número contra o Guarani, na última partida disputada do Verdão.

“É sempre importante, além de estar performando bem, acumular tantos jogos assim. Não é comum hoje em dia no futebol você fazer 400 jogos em um clube. É um orgulho muito grande para mim. Eu sei o quanto isso tem me custado, cada renúncia, cada sacrifício e cada gota de suor para estar sempre à disposição e jogando”, completou.

O treino do Palmeiras

Na manhã desta quarta (05/02), Abel Ferreira comandou um treino na Academia de Futebol em que fez trabalhos táticos e de bolas paradas na véspera do clássico contra o Corinthians. Neste início de Estadual, o Palmeiras tem realizado revezamento a cada jogo, mas pela importância do clássico e os três dias de intervalo, a tendência é de que a base da última equipe seja mantida.

Nas laterais, Mayke e Piquerez devem começar como titulares. Contudo, no caso do uruguaio, ainda há um cuidado maior, pois ele está voltando de uma cirurgia no joelho que o deixou seis meses fora de combate. Já Felipe Anderson, ausência nos últimos dois confrontos por dores no púbis, avançou no seu tratamento e participou de parte do treinamento integrado ao grupo.

