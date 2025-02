Roger confirma preservação de titulares do Inter no embate com o Brasil de Pelotas

A decisão de Roger Machado foi por poupar alguns titulares do Inter no confronto com o Brasil de Pelotas, nesta quarta-feira (05). Assim, o comandante optou por dar descanso ao zagueiro Vitão, ao lateral-esquerdo Bernabei, além dos meio-campistas Alan Patrick e Fernando, com a justificativa de controle de carga.

Algumas outras peças importantes como o volante Thiago Maia, além dos atacantes Borré, Wanderson e Wesley, vão estar à disposição do treinador. Contudo, há a possibilidade de iniciarem o confronto como alternativas no banco de reservas. O jovem zagueiro Victor Gabriel, que ganhou algumas oportunidades como titular neste início de temporada, se encaixa neste mesmo cenário.

O Colorado conseguiu regularizar o lateral-esquerdo Ramon dentro do prazo. Assim, ele está entre os relacionados e tem chances de estrear pela equipe gaúcha. Com isso, o provável time titular do Inter deve ser: Anthoni; Nathan, Rogel, Victor Gabriel (Kaique Rocha), Ramon (Pablo); Ronaldo, Thiago Maia (Bruno Henrique), Vitinho (Lucca), Wesley (Yago Noal), Wanderson (Carbonero); Borré (Valencia).

Panorama dos atletas machucados do Inter

O provável substituto do experiente Fernando seria o promissor Luis Otávio, mas ele sofreu uma lesão muscular na coxa direita, segundo comunicado do clube. Deste modo, será baixa nas próximas partidas. O Internacional, aliás, também divulgou uma atualização sobre os processos de recuperação de jogadores que integram o departamento médico.

O goleiro Rochet demonstra progressão no tratamento e a previsão é que dê início aos trabalhos supervisionados no campo nos próximos dias. O zagueiro Clayton Sampaio encontra-se em situação semelhante, pois a tendência é a de que comece o processo de transição com práticas de readaptação nos gramados. O meio-campista Bruno Tabata está em fase final de atividades de reforço com o departamento de performance do Inter.

Confira a lista de relacionados

Goleiros – Anthoni, Ivan Quaresma

Laterais – Braian Aguirre, Nathan, Pablo e Ramon

Zagueiros – Kaique Rocha, Rogel, Victor Gabriel

Meias – Bernardo, Bruno Henrique, Gustavo, Ronaldo, Thiago Maia e Yago Noal

Atacantes – Borré, Carbonero, Lucca, Valencia, Vitinho, Wanderson, Wesley

