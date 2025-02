Fluminense tem dois pendurados para enfrentar o Vasco

O Fluminense precisa ligar o alerta para uma dupla de zagueiros para o jogo contra o Vasco, nesta quarta-feira (5), pela oitava rodada da Taça Guanabara. Isso porque dois defensores do time de Mano Menezes estão pendurados com dois cartões amarelos.

O provável titular Ignácio é um deles. O defensor de 28 anos levou sanções diante o Maricá, pela terceira rodada, e contra o Botafogo, pela sexta. Manoel, que deve começar o clássico no banco de reservas, também está na berlinda. Ele levou amarelos contra Sampaio Corrêa, na estreia tricolor na temporada, e contra o Madureira, pela quinta rodada.

Manoel, aliás, já até foi expulso na competição. Foi na segunda rodada, em derrota por 1 a 0 para o Volta Redonda. Assim, ele cumpriu suspensão contra o Maricá, no empate por 1 a 1.

Com as ausências de Thiago Silva e Thiago Santos contra o Boavista, Ignácio foi titular ao lado de Freytes. Dessa forma, o Monstro retomará a posição de titular, podendo fazer dupla com o próprio Ignácio ou Thiago Santos.

Caso sofram cartões amarelos, Ignácio e Manoel desfalcariam o Fluminense no clássico com o Flamengo, no sábado (8), pela nona rodada da Taça Guanabara. Além deles, o zagueiro Rafael Monteiro, de 20 anos, também está pendurado. Mas o jogador não vem sendo relacionado desde a quarta rodada. Em nono, com sete pontos, o Flu precisa de um bom resultado contra o Vasco para seguir vivo no Carioca. A partida começa às 21h30 (de Brasília), no Mané Garrincha, na capital federal.

