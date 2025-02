Camisa de hat-trick de Gabigol pelo Cruzeiro vai a leilão e valor chama atenção

O atacante Gabigol iniciou sua trajetória no Cruzeiro com grande destaque, marcando quatro gols em três partidas. No jogo contra o Itabirito, no entanto, ele anotou três gols, ajudando na vitória por 4 a 1 no Campeonato Mineiro. A camisa usada por pelo jogador nesse jogo foi colocada em leilão.

Após os três gols de Gabriel Barbosa, a peça foi disponibilizada para leilão. O valor já chamou atenção: nesta quarta-feira (5), o lance atual é de R$ 8.595,00.

Para comparação, a camisa com o segundo maior lance é a de Matheus Pereira, que tem valor de R$ 1.584,00.

Curiosamente, a última vez que um jogador do Cruzeiro marcou três gols em uma mesma partida foi em 18 de fevereiro de 2023, quando Gilberto fez o hat-trick na vitória sobre o Villa Nova, pelo Campeonato Mineiro.

Já o último hat-trick de Gabigol aconteceu em 28 de agosto de 2021, quando o Flamengo venceu o Santos por 4 a 1, também no Campeonato Brasileiro.

