NFL Honors: liga premia os melhores do ano em evento nesta quinta

Está valendo a contagem regressiva para o Super Bowl e, antes do jogo decisivo que fecha a temporada do futebol americano, é hora de eleger os melhores do ano. Nesta quinta-feira (6/2), ocorre o NFL Honors, cerimônia que irá coroar os jogadores, treinadores e destaques da liga em 2024. O evento, apresentado por Snoop Dogg, será às 23h, em Nova Orleans, mesma cidade da partida que coroa o campeão de domingo (9/2), com transmissão do DAZN e do League Pass.

O principal holofote é para a disputa do jogador mais valioso (MVP). O favoritismo é dividido entre a dupla Lamar Jackson e Josh Allen, quarterbacks de Baltimore Ravens e Buffalo Bills, respectivamente. Nas casas de apostas, o nome de Allen é o principal cotado, mas Jackson teve números melhores e pode levar o prêmio para casa pela terceira vez na carreira. Saquon Barkley, running back dos Eagles, correu para mais de 2 mil jardas, mas é um azarão. Os QBs Joe Burrow, do Bengals, e Jared Goff, do Lions, completam a lista de indicados.

Por outro lado, o troféu de melhor jogador de defesa é o mais em aberto. Líder da liga em sacks, Trey Hendrickson (Bengals) é um dos cotados, além de Zack Baun (Eagles), Myles Garrett (Browns), Pat Surtain II (Broncos) e T.J. Watt (Steelers). No ataque, os postulantes são Ja’Marr Chase (Bengals) e Derrick Henry (Ravens), junto dos candidatos a MVP Barkley, Burrow e Jackson.

Na semana marcada pela proximidade do Super Bowl, os times finalistas estão presentes entre os concorrentes aos prêmios individuais. Principal nome dos Eagles, Saquon está na disputa de MVP, mas é o favorito para ficar com o troféu de jogador ofensivo do ano, enquanto Baun pode ser uma surpresa no de destaque defensivo. A dupla Cooper DeJean e Quinyon Mitchell estão entre os cinco melhores calouros de defesa e o coordenador Vic Fangio pode ser eleito como assistente da temporada. Já o Chiefs, mesmo sendo dono da melhor campanha da NFL em 2024, está representado somente por Andy Reid para técnico do ano.

Os prêmios de maior destaque da noite são os oito da Associated Press, a agência de notícias que vota nos vencedores. O grupo de 40 jornalistas escolhe o MVP, jogador ofensivo e defensivo, calouro de ataque e de defesa, técnico, assistente e a melhor recuperação do ano. Ainda assim, a lista de homenagens é muito maior. São 20 categorias no total, entre eles os eleitos para o Hall da Fama e o Walter Payton, que homenageia o atleta que fez ações sociais com a comunidade.

Confira a lista dos prêmios da temporada

Jogador mais valioso (MVP)

Josh Allen (Quarterback) – Buffalo Bills

Saquon Barkley (Running Back) – Philadelphia Eagles

Joe Burrow (QB) – Cincinnati Bengals

Jared Goff (QB) – Detroit Lions

Lamar Jackson (QB) – Baltimore Ravens

Técnico do ano (COY)

Dan Campbell – Detroit Lions

Kevin O'Connell – Minnesota Vikings

Sean Payton – Denver Broncos

Dan Quinn – Washington Commanders

Andy Reid – Kansas City Chiefs

Assistente do ano

Joe Brady (coordenador ofensivo) – Buffalo Bills

Vic Fangio (coordenador defensivo) – Philadelphia Eagles

Brian Flores (coordenador defensivo) – Minnesota Vikings

Aaron Glenn (coordenador defensivo) – Detroit Lions

Ben Johnson (coordenador ofensivo) – Detroit Lions

Jogador de defesa do ano (DPOY)

Zack Baun (Linebacker) – Philadelphia Eagles

Myles Garrett (Defensive End) – Cleveland Browns

Trey Hendrickson (DE) – Cincinnati Bengals

Pat Surtain II (Cornerback) – Denver Broncos

T.J. Watt (LB) – Pittsburgh Steelers

Jogador de ataque do ano (OPOY)

Saquon Barkley (RB) – Philadelphia Eagles

Joe Burrow (QB) – Cincinnati Bengals

Ja'Marr Chase (Wide Receiver) – Cincinnati Bengals

Derrick Henry (RB) – Baltimore Ravens

Lamar Jackson (QB) – Baltimore Ravens

Comeback player (melhor recuperação)

Joe Burrow, QB, Cincinnati Bengals

Sam Darnold, QB, Minnesota Vikings

J.K. Dobbins, RB, Los Angeles Chargers

Christian Gonzalez, CB, New England Patriots

Damar Hamlin, S, Buffalo Bills

Calouro de defesa do ano (DROY)

Cooper DeJean (Defensive Back) – Philadelphia Eagles

Braden Fiske (DE) – Los Angeles Rams

Quinyon Mitchell (CB) – Philadelphia Eagles

Chop Robinson (LB) –Miami Dolphins

Jared Verse (LB) – Los Angeles Rams

Calouro de ataque do ano (OROY)

Brock Bowers (Tight End) – Las Vegas Raiders

Jayden Daniels (QB) – Washington Commanders

Malik Nabers (WR) – New York Giants

Bo Nix (QB) – Denver Broncos

Brian Thomas Jr. (WR) – Jacksonville Jaguars

Outros prêmios

Momento do Ano

Walter Payton Homem do Ano

Hall da Fama classe de 2025

Saudação ao Serviço Militar

Honras de Juventude Latina

Prêmio Art Rooney de Espírito Esportivo

Prêmio Deacon Jones ao líder de sacks

Celebração do Ano

Fã do Ano

Jogadores de Flag do Ano

Jogadores Aéreos e Terrestres do Ano (Air & Ground)

Tributo Inspire Change