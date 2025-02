Santos faz sondagem por Bruno Henrique, do Flamengo

Ainda sob efeito de Neymar, o Santos pode entrar em ação para tentar tirar o atacante Bruno Henrique, do Flamengo. O Peixe fez uma sondagem pelo jogador. O contato foi bem inicial e não teve nenhum avanço até o momento. O estaff do atleta, aliás, avisou que o jogador está feliz no Rubro-Negro. A informação foi inicialmente do canal “Paparazzo Rubro-Negro”.

O interesse do Santos começou a partir de Neymar. O craque, que retornou ao Santos nos últimos dias, citou informalmente o nome de Bruno Henrique como um dos jogadores que deseja atuar ao lado. Com isso, existe a possibilidade do time paulista procurar o staff do jogador e o Flamengo em breve.

Apesar do possível interesse do Santos, Bruno Henrique dificilmente deixará o Flamengo. No início do ano passado, o atacante renovou seu contrato até o fim de 2026 e tem o desejo de cumpri-lo. Além disso, o diretor de futebol José Boto já disse publicamente que o clube não pretende se desfazer de nenhum jogador considerado importante neste início de ano.

Bruno Henrique chegou ao Flamengo em 2019 e se ternou um dos grandes ídolos do clube. Ao lado de Arrascaeta, ele, portanto, chegou a 18 títulos com a camisa rubro-negra ao conquistar a Supercopa Rei no último domingo (2).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.