NFL confirma primeiro jogo da liga na Austrália para 2026

Depois de vir pela primeira vez ao Brasil, quando Eagles e Packers se enfrentaram em São Paulo em setembro do ano passado, a NFL anunciou nesta quarta-feira (5/2) que irá fazer o primeiro jogo da história na Austrália em 2026. Engajada em aumentar a presença internacional e desbravar novos mercados, a liga firmou um compromisso de múltiplos anos para realizar partidas da temporada regular em Melbourne. O Los Angeles Rams foi o escolhido para ser mandante do confronto no Melbourne Cricket Ground (MCG), com adversário ainda indefinido.

"Expandir para Melbourne, na Austrália, uma cidade linda com uma rica história esportiva, destaca nossas ambições de nos tornarmos um esporte global e acelerar o crescimento internacional. Juntamente com o governo do estado de Victoria e com o Los Angeles Rams em 2026, esperamos fazer história no que é um mercado importante para a NFL e um próximo passo significativo na expansão de nossa pegada internacional”, disse o comissário da NFL Roger Goodell.

A liga segue forte no projeto de expansão para mais jogos internacionais. A iniciativa começou em 2007, quando Miami Dolphins e New York Giants jogaram em Londres. Desde então, já foram 39 jogos no Reino Unido, cinco no México e quatro na Alemanha, além do compromisso no Brasil no ano passado. Na próxima temporada, será vez da Espanha entrar no calendário, com uma partida do Dolphins marcada para Madri.

A NFL já visitou a Austrália em outra ocasião, em 1999, como parte do American Bowl, uma série de jogos internacionais que faziam parte da pré-temporada. Na época, o Denver Broncos e o San Diego Chargers (atualmente Los Angeles Chargers), se enfrentaram em Sydney.

O adversário do Rams, assim como a data e o horário da partida, serão anunciados no futuro próximo. Para torcedores interessados em mais informações e nos ingressos para o confronto, a NFL solicitou um cadastro no site oficial.