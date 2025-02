Corinthians conversa com clube dos EUA para manter Talles Magno

Para seguir em boa fase, o Corinthians tenta manter Talles Magno, um dos destaques do time do técnico Ramón Díaz. Na última terça-feira (4), o diretor Fabinho Soldado se reuniu com New York City para tentar a permanência do atacante até o meio do ano. Além disso, o clube ainda conta com a vontade do jogador em permanecer.

Talles Magno, aliás, já comunicou ao póprio clube da MLS o desejo de permanecer no Brasil. O camisa 43 entende que está adaptado ao clube e quer defender o time na disputa da Libertadores. Entretanto, o New York City prioriza recuperar o investimento feito para contratar Talles. Em 2022 o clube investiu cerca de 8 milhões de dólares (R$ 42 milhões na época).

No contrato de empréstimo com o Corinthians o valor de compra de 15 milhões de dólares (cerca de R$ 87 milhões na cotação atual), mas isso ainda pode ser negociado. Talles Magno, afinal, virou protagonista do Corinthians em 2025 e é artilheiro da equipe no Paulistão com quatro gols.

Apesar de ser uma prioridade a renovação do empréstimo, caso não ocorra, ele terá de voltar a atuar nos Estados Unidos, sendo assim, o seu visto de trabalho precisa estar em dia para que ele possa atuar normalmente.

