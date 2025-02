Ex-Chelsea critica jogador português por atuações e comportamento: ???Já não é mais um garoto???

Ex-meio-campista do Chelsea, John Obi Mikel, criticou postura de João Félix no Chelsea e de forma geral na carreira - (crédito: Foto: Reprodução)

O ex-jogador John Obi Mikel, com passagem pelo Chelsea, atualmente comenta futebol em seu podcast “The Obi One Podcast”. Em episódio recente, o antigo meio-campista nigeriano condenou o comportamento e o rendimento do atacante João Félix pelos Blues.

Assim, ele supõe que o atleta português cometa alguns erros na forma como lida com o futebol. Por isso, permanece pouco tempo nos clubes e passará a defender o Milan por empréstimo até o fim da temporada.

“Enzo Maresca viu o que os outros treinadores viram. Talvez não seja bom o suficiente. Provavelmente não treine de forma razoável. Talvez não se aplique muito durante os treinos e jogos. Tem de haver alguma coisa que faça com que tantos treinadores digam: ‘Sabe o que mais? Muito obrigado, mas não é suficientemente bom'”, detalhou Obi Mikel.

Posteriormente, o ex-jogador sugeriu que João Félix faça uma reflexão sobre os seus atos e rumos da sua carreira.

“Tem de olhar para ele mesmo. Fez 25 anos. Já não é nenhum garoto. Lembro-me de pensar: ‘Uau, o João Félix tem 18 ou 19 anos’. Tem 25. O tempo voa. Se ele quer fazer algo da sua carreira e parar de andar de um lado para o outro, então deve se olhar no espelho e tentar tirar o melhor de si. Treinar bem, comer bem, dormir bem, os amigos que tem em sua volta, o que quer que seja. Ele precisa resolver isso. Pagamos muito dinheiro para trazê-lo de volta e agora nos livramos dele outra vez”, acrescentou.

O atacante português vai defender o seu quarto clube diferente desde janeiro de 2023. Aliás, é a sua quinta equipe diferente em sete anos como profissional.

Curta permanência em clubes e passagens pelo Chelsea

Candidato a possível sucessor de Cristiano Ronaldo e vencedor do título “Golden Boy” em 2019, João Félix assinou um contrato de sete temporadas com o Atletico de Madrid. Os Colchoneros pagaram 126 milhões de euros (o equivalente a R$ 549 milhões na cotação da época) ao Benfica. Na ocasião, ele se tornou o quarto jogador mais caro da história

Contudo, permaneceu no clube em apenas três. Em seguida, teve duas experiências por empréstimo. A primeira no Chelsea por apenas seis meses e depois no Barcelona durante um ano.

Posteriormente, retornou aos Blues em uma transferência em definitivo. Afinal, o clube inglês concordou em desembolsar 52 milhões de euros (R$ 317 milhões na cotação do período) ao Atlético de Madrid, com a assinatura de um novo contrato de sete anos. Entretanto, houve uma mudança de avaliação seis meses depois, com um rendimento aquém do esperado, com sete gols em 20 jogos.

Nesta oportunidade no Rossonero, João vai formar uma parceria com seu conterrâneo, o também atacante Rafael Leão. Por sinal, terá como mentor o comandante português Sérgio Conceição.

