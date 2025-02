Flamengo goleia Portuguesa-RJ com ‘deboche’ de Arrascaeta em Uberlândia

Com time de reservas e em estreia de Danilo, o Flamengo foi eficiente e goleou a Portuguesa-RJ por 5 a 0, nesta quarta-feira (5), no Parque do Sabiá, em Uberlândia, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. Juninho, Luiz Araújo, Arrascaeta, Matheus Gonçalves e Wallace Yan marcaram os gols da equipe rubro-negra. O uruguaio, aliás, foi “gelado” na cobrança de pênalti e marcou de cavadinha. Além disso, o camisa 10 fez um passe debochado para o meia. O time de Filipe Luís teve dificuldades para desenvolver seu jogo no primeiro tempo, porém cresceu na etapa final para sacramentar a vitória. Por outro lado, a Lusa desperdiçou boas oportunidades e sofreu castigo.

Com o resultado, o Flamengo soma 13 pontos e divide a liderança com Volta Redonda e Vasco, que ainda jogam nesta rodada. Por outro lado, a Portuguesa permanece na 11° lugar, com apenas seis pontos. Agora, os times entram em campo no sábado (8), pela nona rodada do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro faz clássico com o Fluminense, às 16h30, no Maracanã. Do outro lado, a Lusinha enfrenta o Boavista, às 20h, em Bacaxá.

Saiu o primeiro dele

Sem grande intensidade e com jogo pragmático, o Flamengo saiu na frente no placar diante da Portuguesa. O Rubro-Negro tinha a posse de bola, porém sem associações dos atacantes. Em uma das poucas chances, Juninho deixou o primeiro dele pelo clube após aproveitar rebote de chute de Arrascaeta em que a bola pegou no travessão. Na comemoração, o atacante homenageou Varela, que perdeu a mãe na última terça-feira. Antes do gol, o goleiro Douglas Borges fez grande defesa em cabeceio do camisa 23. Do outro lado, a Lusa, afinal, tentou sair em velocidade e assustou. Romarinho, com perigo, colocou Matheus Cunha para trabalhar duas vezes. Além dele, Willian e Marcus Vinícius também tiveram outras chances de balançar as redes. Contudo, ficou somente nisso.

Arrascaeta: ‘gelado’, camisa 10 e faixa

Na volta do intervalo, a Portuguesa voltou com mais intensidade e assustou antes mesmo dos 15 minutos. Romarinho e Hélio Paraíba tiveram boas chances. No entanto, o Flamengo se reorgaziou e iniciou o passeio. Allan encontrou Ayrton Lucas livre na área da Lusa. O lateral cabeceou no canto, mas Douglas Borges defendeu. A sobra ficou com Luiz Araújo para marcar o segundo gol. Enquanto a torcida ainda comemorava o gol, o Rubro-Negro partiu para o ataque. Daniel Sales recebeu na área e foi derrubado. Assim, o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, o camisa 10 Arrascaeta teve uma grande frieza e de “cavadinha” marcou um golaço. Depois disso, o uruguaio conseguiu recuperar uma bola dentro da área e deu um lindo passe por cobertura para Matheus Gonçalves, de cara para o goleiro, só escorou para marcar.

Garoto artilheiro

Mesmo com a vantagem bem elástica, o Flamengo não diminiu o ritmo e buscou o caminho do gol. Wallace Yan, que entrou no segundo tempo, fechou a goleada contra a Portuguesa. Guilherme deu bom passe para o atacante entrar na área sozinho. Ele carregou e bateu na saída do goleiro. O garoto, assim, assume a vice-artilharia da competição, com quatro gols, atrás somente de Vegetti.

E Danilo?

O novo zagueiro do Flamengo fez sua estreia como titular. Ele entrou nos minutos finais contra o Botafogo, no domingo, porém pouco tempo para mostrar seu futebol. No entanto, contra a Portuguesa, Danilo trabalhou, especialmente no primeiro tempo. Ele fez bons cortes, um deles inclusive cirúrgico para evitar um gol do adversário. Além disso, buscou sempre se comunicar com os defensores.

PORTUGUESA-RJ 0x5 FLAMENGO

8ª rodada da Taça Guanabara (Fase inicial do Campeonato Carioca)

Data: 5/2/2025 (quarta-feira)

Local: Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG)

Público e renda: 16.396

Gols: Juninho, 36’/1°T (0-1); Luiz Araújo, 11’/2°T (0-2); Arrascaeta, 14’/2°T (0-3); Matheus Gonçalves, 24’/2°T (0-4) e Wallace Yan, 41’/2°T)

PORTUGUESA-RJ: Douglas Borges; Lucas Mota, Thomás Kayck, Victor Pereira, Marcus Vinícius; Henrique Rocha, João Paulo (Joãozinho, 21’/2°T), Elicley (Alison Matheus, 26’/2°T), Willian (Hugo Iglesias, 21’/2°T); Romarinho (Clayton, 26’/2°T) e Hélio Paraíba (Joazi, 37’/2°T). Técnico: Evaristo Piza.

FLAMENGO: Matheus Cunha; Daniel Sales, Danilo, Cleiton, Ayrton Lucas; Evertton Araújo (Shola, 35’/2°T), Allan, Arrascaeta (Pablo Lucio, 26’/2°T); Luiz Araújo (Wallace Yan, 26’/2°T), Everton Cebolinha (Matheus Gonçalves, 15’/2°T) e Juninho (Guilherme Gomes, 26’/2°T). Técnico: Filipe Luís.

Árbitro: Pierry Dias dos Santos

Assistentes: Júlio César Souza Gaudêncio e Juan Motta Cidri

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Cartão Amarelo: Elicley, Henrique Rocha (POR), Evertton Araújo, Cleiton (FLA)

