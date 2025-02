Presidente da Fifa parabeniza Neymar: ‘Um jogador que encanta a todos’

Aniversariante do dia, Neymar recebeu felicitações do presidente da Fifa. Por meio de seu Instagram, Gianni Infantino parabenizou o craque brasileiro, que completa 33 anos nesta quarta-feira (05), e recordou as conquistas que o jogador já tem em competições da entidade.

“Feliz aniversário para Neymar Jr. Um jogador que encanta a todos sempre que entra em campo e alguém que sempre tive o prazer de ver jogar. Desejo a você um dia maravilhoso e que possa seguir aumentando a sua coleção de conquistas, que inclui um Mundial de Clubes da FIFA e o Prêmio Puskás da Fifa”, escreveu Infantino.

Para completar a festa de aniversário, Neymar retornará aos gramados em sua reestreia com a camisa do Santos. Na Vila Belmiro, o craque começará no banco no duelo contra o Botafogo-SP e usará pela primeira vez a camisa 10 de Pelé.

