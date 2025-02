Valencia, do Inter, comemora gol e projeta clássico contra o Grêmio

Enner Valencia foi autor de um dos gols na vitória do Internacional por 3 a 0 em cima do Brasil de Pelotas, na noite desta quarta-feira (5), pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho, no Beira-Rio. Dessa forma, o atacante comemorou seu primeiro gol na temporada e comentou sobre o clássico contra o Grêmio na próxima rodada.

“Muito feliz pelo primeiro gol na temporada e agora vamos trabalhar para estar pronto para o clássico. Sabemos que vai ser um jogo diferente, como todos os clássicos. E nós, jogadores, sempre estamos pronto para jogar. Estamos trabalhando bem, o time está bem, cada dia estamos nos sentindo melhor, então vamos por a cabeça no clássico. Os primeiros jogos foram um pouco difícil, por ter sido uma pré-temporada um pouco curta e dura, mas como falo, cada dia estamos nos sentindo melhores e com certeza vamos muito bem para o clássico”, disse.

Valencia jogou como titular e marcou o terceiro gol do Inter na partida. Ele aproveitou o cruzamento de Pablo e empurrou de carrinho para o fundo das redes aos 18 minutos. Rogel e Vitinho marcaram os outros gols.

Internacional e Grêmio, portanto, se enfrentam no próximo sábado (8), às 21h (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho.

