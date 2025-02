Morre Ivan Zimmermann, ex-narrador de ESPN e Bandsports, em tragédia nos EUA

Ivan Sérgio Zimmermann, considerado um dos mais irreverentes narradores esportivos no Brasil depois de Silvio Luiz, morreu em decorrência de um acidente de carro nos Estados Unidos. O episódio ocorreu na última sexta-feira (31), mas a família só conseguiu ser notificada pelas autoridades daquele país nesta quarta-feira (5).

O profissional de 64 anos, que trabalhou por muito tempo na Band e na ESPN, dirigia em uma rua de Broward, na Flórida, quando um motorista, em sentido contrário, invadiu a pista e se chocou com o carro do brasileiro. Mais três veículos se envolveram no acidente.

De voz inconfundível e inigualável, Zimmermann morava há alguns anos na Flórida. Marcou história na narração de futebol com o uso de alguns de seus bordões, como “Fogo na bomba” e “rasteja verme”. Além disso, sempre que se despedia em uma transmissão, recorria ao “Hasta la vista, baby!”.

Ivan foi o 1º brasileiro a narrar in loco um Super Bowl

Formado em 1984 pela Universidade Metodista de São Paulo, Ivan viajou para Nova Iorque a fim de realizar a cobertura da reunião anual da ONU e adotou o Estados Unidos como o seu lar.

O início da trajetória na narração esportiva teve início na ESPN em 1992, para cobrir a NFL. Um anos depois, o jornalista se tornou o primeiro brasileiro a narrar in loco um Super Bowl. Apaixonado pelas modalidades daquele país, também narrou NBA (basquete), NHL (hóquei no gelo) e MLB (beisebol).

Seu retorno ao Brasil ocorreu em 2003, quando a Bandsports o contratou, entre outras demandas, para cobrir os Jogos Olímpicos de Atenas-2004. Também integrou o time da Rádio Bradesco Esportes FM, do Grupo Bandeirantes. Em seu vasto currículo, aliás, também consta passagens pela Rádio Jovem Pan e pela DirecTV, onde fez as coberturas das Copas do Mundo de 1994 e 2006, respectivamente.

