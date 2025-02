Neymar reestreia, joga por um tempo, mas Santos fica no empate contra o Botafogo-SP

O príncipe está em casa! Na noite desta quarta-feira (05), Neymar reestreou com a camisa do Santos. Entretanto, o Botafogo-SP não facilitou e o Peixe ficou apenas no empate contra a Pantera. Tiquinho Soares abriu o marcador, mas Alexandre Jesus

Com o empate, o Peixe segue na liderança do Grupo B, com oito pontos, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Guarani. Já o Botafogo chegou ao seu quarto empate no campeonato e é o lanterna do Grupo A, com quatro pontos.

Na próxima rodada, o Santos viaja ao interior paulista para encarar o Novorizontino, no domingo (09). Um dia antes, o Botafogo recebe o Velo Clube em Ribeirão Preto em duelo direto contra o rebaixamento.

Tiquinho marca o primeiro pelo Peixe

A partida começou truncada, sem muitos espaços e com poucas oportunidades. Somente aos 18′, Rincón recebeu na entrada da área e mandou por cima do gol. Depois, Guilherme cobrou falta e João Carlos voou para fazer a defesa no canto.

E o artilheiro do Paulista apareceu para fazer a jogada que levou ao gol. Guilherme invadiu a área, tentou o cruzamento e a bola bateu no braço de Wallisson. Pênalti, marcado com auxílio do VAR. Na cobrança, Tiquinho Soares bateu firme e marcou o seu primeiro gol com a camisa do Peixe.

Após o gol, o Santos quase marcou o segundo, em arremate de longe de Rincón que explodiu no travessão. Nos minutos finais, o Botafogo criou suas oportunidades. Após bobeada da defesa, Gabriel Risso chutou cruzado e Alexandre Jesus, sozinho na pequena área, urou. Depois, Brazão se atirou nos pés de Jesus. Na sobra, Jhonatan Cafu tentou de bicicleta e mandou para fora.

Neymar entra, mas Botafogo empata

Na volta do intervalo, o momento mais esperado do dia. Neymar já voltou do intervalo sem colete e foi para o jogo. Sendo caçado em campo, o craque apareceu na primeira oportunidade da segunda etapa. O camisa 10 cobrou escanteio, a bola ficou viva na área e sobrou para Guilherme, que acertou a trave.

O Botafogo tentava atrapalhar a festa e quase empatou. Primeiro, Gabriel Bispo arriscou de fora da área e mandou por cima. Depois, Silvinho recebeu na área e, travado por Luisão, mandou no travessão. Neymar respondeu, em chute de fora da área, que parou em grande defesa de João Carlos. Só que a Pantera veio mesmo para o estrago. Douglas Baggio cobrou escanteio na cabeça de Alexandre Jesus, que empatou a partida.

Na pressão para o desempate, o Santos ficou com um a mais. Wallison fez falta em Guilherme e recebeu o segundo amarelo. O Peixe quase marcou na sequência, em tabela do artilheiro com Tiquinho, mas João Carlos saiu bem para fazer a defesa. O goleiro apareceu mais uma vez, após Gabriel Risso falhar e ter que sair nos pés de Leo Godoy para evitar o gol.

A pressão santista era total e Guilherme aparecia muito bem. O camisa 11 recebeu na esquerda, trouxe para dentro e acertou a trave. Depois, o artilheiro cruzou na área e Leo Godoy cabeceou para fora. No último minuto, Guilherme tabelo novamente com Tiquinho, mas isolou na finalização e a festa na Vila terminou com empate.

SANTOS 1X1 BOTAFOGO-SP

Campeonato Paulista – sétima rodada

Data e horário: 05/02/2025 (quarta-feira)

Local: Estádio Vila Belmiro, Santos (SP)

Público total: 15.377 torcedores

Renda: R$ 696.554,45

Gols: Tiquinho Soares, 37’/1ºT (1-0); Alexandre Jesus, 21’/2ºT (1-1)

SANTOS: Gabriel Brazão; Leo Godoy, João Basso (Luisão, intervalo), Luan Peres (Gil, 31’/2ºT) e Escobar; Rincón (Luca Meirelles, 40’/2ºT), Diego Pituca e Soteldo (Thaciano, 31’/2ºT); Gabriel Bontempo (Neymar, intervalo), Guilherme e Tiquinho Soares. Técnico: Pedro Malta.

BOTAFOGO: João Carlos; Wallison, Alisson Cassiano, Ericson (João Costa, 42’/2ºT) e Gabriel Risso; Edson, Gabriel Bispo (Jean Mangabeira, 20’/2ºT) e Leandro Maciel; Jonathan Cafu (Douglas Baggio, 20’/2ºT), Silvinho (Allyson, 29’/2ºT) e Alexandre Jesus (Toró, 42’/2ºT). Técnico: Márcio Zanardi.

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Rafael Tadeu Alves de Souza

VAR: Marcio Henrique de Gois

Cartões Amarelos: Diego Pituca, Rincón e Escobar (SFC); Edson, Walisson, Alisson e Gabriel Bispo (BFC)

Cartão Vermelho: Walisson (BFC)

