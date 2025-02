Grêmio perde para o Juventude no Gaúcho na véspera do Gre-Nal

O Grêmio perdeu para o Juventude por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (5), no Alfredo Jaconi, pela 5° rodada do Campeonato Gaúcho. Os gols foram marcados por Batalla e Jean Carlos.

Com o resultado, portanto, o Grêmio não pontuou, porém, segue na liderança do Grupo A com 10 pontos. Por outro lado, o Juve soma mais três pontos e também permanece na liderança do Grupo C, mas agora com 12 pontos.

Nem lá, nem cá

A partida começou aberta, com as duas equipes buscando o ataque e com oportunidades de abrirem o placar. Aos 14 minutos, o Juventude chegou a abrir o placar com Petterson, que recebeu na área, girou e balançou as redes. No entanto, foi marcado impedimento. Minutos depois, o Grêmio perdeu duas grandes chances de abrir o placar no mesmo lance. Primeiro, Arezo recebeu na área e bateu forte, mas em cima do goleiro. No rebote, Monsalve fica de frente para o gol, mas mandou para fora.

O Juventude conseguiu ser firme na marcação no meio de campo e o Tricolor teve dificuldades de atuar no campo ofensivo. Dessa forma, o bom ritmo do início do jogo diminuiu. Apesar de ambas as equipes continuarem tentando buscar jogadas, a partida ficou mais equilibrada e com menos chances de gols.

Dois gols em cinco minutos

Com as alterações no intervalo, o Grêmio voltou melhor. Logo no primeiro minuto Pavón levou perigo para o gol de Gustavo. Ele recebeu do Edenilson e chutou cruzado, forte, porém, para fora. O Juve não se intimidou, logo se recuperou e conseguiu controlar a partida no campo de ataque.

Assim como no Tricolor, as alterações no Juve surtiram efeito. Aos 27 minutos, os donos da casa tiveram uma grande oportunidade para abrir o placar. Batalla deu um bom passe nas costas da defesa para Erick Farias, que chutou cruzado para fora. Minutos depois, aos 31, em uma jogada trabalhada, o Juve abriu o placar. Jean Carlos tocou de letra para Ênio. Ele passou para Jadson, que passou para Erick, que finalizou. Volpi fez uma grande defesa, mas Batalla aproveitou o rebote e finalizou forte para o fundo das redes. Esse foi o primeiro gol do jogador com a camisa da equipe.

Cinco minutos depois, a Juve que já vinha melhor na partida, ampliou com um golaço de Jean Carlos. Ele cobrou uma falta de muito longe direto para o gol. O Grêmio até tentou descontar com Arezo na sequência. Ele finalizou com perigo perto do gol.

Próximos compromissos

O Grêmio tem na próxima rodada o clássico contra o Internacional. A partida será na Arena do Grêmio, no sábado (8), às 21h (de Brasília). Por outro lado, o Juventude enfrenta o São José, no domingo (9), às 19h (de Brasília), no Alfredo Jaconi. Ambos os confrontos, portanto, são pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho.

5ª rodada do Campeonato Gaúcho

Data: 05/02/2025

Local: Alfredo Jaconi

Público presente:

Juventude: Gustavo; Ewerthon (Reginaldo, 38’/2°T), Abner (Kawan, 38’/2°T), Wilker Ángel (Marcos Paulo, 30’/1°T), Felipinho; Geraldo, Jadson, Mandaca (Batalla, 21’/2°T); Ênio, Erick Farias e Petterson (Jean Carlos, 21’/2°T). Técnico: Fábio Matias.

Grêmio: Tiago Volpi, João Lucas, Rodrigo Ely (Jemerson, 23’/2°T), Gustavo Martins e Viery; Cuéllar (Villasanti, 23’/2°T) e Dodi (Aravena, Intervalo); Edenilson, Monsalve (Cristaldo, 33’/2°T) e André (Pavón, Intervalo); Arezo. Técnico: Gustavo Quinteros.

Gol: Batalla, 31’/2°T (1 a 0), Jean Carlos, 36’/2°T (2 a 0)

Árbitro:Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes:Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Leirson Peng Martins (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: Rodrigo Ely, João Lucas, Gustavo Martins (GRE), Jean Carlos (JUV)

Cartão vermelho:

