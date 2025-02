Roberto Assaf: Flamengo goleia a horrorosa Portuguesa

A Portuguesa briga com o Bangu pela honra de pior time do Estadual. É um horror. E o Flamengo, mesmo desinteressado, fez 5 a 0. A propósito, não há quase nada para escrever sobre esta partida ordinária do clube que não reconhece os seus próprios títulos. O Flamengo abandonou de vez o Estadual. Doido para se ver livre. Basta pedir licença à Ferj e disputar amistosos nos Estados Unidos. Assim, escalou novamente um time reserva, toca para os lados o tempo inteiro, uma preguiça formidável. Afinal, o objetivo do Flamengo é a finalíssima do Mundial, dia 13 de julho, em New Jersey. Vale uma boa gargalhada. Acompanhem o futebol inglês e vejam a intensidade. A chance do Flamengo, diante dos gigantes da Europa, é zero.

Ah… mas o Flamengo assumiu a liderança, antes de Vasco x Fluminense. Mas vamos repetir: o Flamengo tem que disputar todos os jogos, todos os campeonatos, todos os títulos. E ganhar todos eles.

Goleada do Flamengo

Time pequeno é uma desgraça. Romarinho desperdiçou duas belas oportunidades no primeiro tempo, e a sua Portuguesa levou no fim: Arrascaeta chutou no travessão e Juninho apanhou a sobra, aos 36 minutos, de cabeça: 1 a 0. Mas time pequeno é uma desgraça. Começou a etapa final, Marcus Vinícius tomou de Daniel Sales e rolou para Hélio Paraíba, que esperou demais, e Évertton Araújo mandou para escanteio. O Flamengo voltou ao ataque e fez mais quatro gols. Luiz Araújo, no rebote do goleiro, aos 11 minutos, Arrascaeta, cobrando pênalti de Elicley em Daniel Sales. Depois, Matheus Gonçalves, após passe genial do uruguaio. No fim, Wallace Yan, aos 43. Enfim, Chega.

