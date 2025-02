Bolasie marca no fim, Cruzeiro busca empate contra o América e adia classificação

Bolasie garante o empate do Cruzeiro no clássico contra o América, no Independência - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Com um gol de Bolasie na reta final do clássico, o Cruzeiro arrancou um empate por 1 a 1 com o América na noite desta quarta-feira (5), pela sexta rodada da fase de grupos do Campeonato Mineiro. Fabinho, no começo do jogo, abriu o placar para os anfitriões na Arena Independência.

O resultado mantém a Raposa na liderança do Grupo C, com dez pontos. Entretanto, ainda a equipe não garante a classificação antecipada para a semifinal. O Coelho, por outro lado, segue na segunda posição do Grupo A, com os mesmos 12 pontos, do Athletic, mas em desvantagem nos critérios de desempate.

O jogo

O América precisou de apenas dois minutos para superar a defesa celeste. Elizari fez desarme em Lucas Romero, e a bola ficou com Fabinho, que abriu o placar. O Cruzeiro não se abateu e criou chances claras, mas não conseguiu superar a defesa americana. Matheus Pereira e Kaiki Bruno deram trabalho ao goleiro Matheus Mendes. Além disso, Jonathan Jesus e Fabrício Bruno quase balançaram a rede. Figueiredo teve a oportunidade de ampliar a frente do América em finalização rente à trave. Aos 33, Gabigol, aos 33′ e 47′, também exigiu do goleiro americano, o destaque da primeira etapa.

Na volta do intervalo, a Raposa se lançou à frente e passou a assumir riscos. Entretanto, o América não soube selecionar as melhores jogadas. O goleiro Cássio também evitou que o adversário ampliasse a vantagem com duas boas defesas. Mas diante do abafa da equipe celeste, coube a Bolasie, que substituiu Dudu na metade da segunda etapa, evitar a derrota. Aos 42′, William cruzou na medida para o atacante congolês cabecear de peixinho para o fundo da rede.

AMÉRICA-MG 1X1 CRUZEIRO

6ª rodada do Campeonato Mineiro

Data e horário: 05/02/2025 (quarta-feira)

Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)

Gols: Fabinho, 2’/1ºT (1-0); Bolasie, 42’/2ºT (1-1).

AMÉRICA: Matheus Mendes; Júlio (Rafa Barcelos), Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Cauan Barros (Yago Santos), Miquéias (Kauã Diniz) e Fernando Elizari (Felipe Amaral); Fabinho, Renato Marques (Adyson) e Figueiredo. Técnico: William Batista.

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno (Marlon); Lucas Romero (Christian), Matheus Henrique (Lautaro Díaz), Matheus Pereira e Eduardo (Marquinhos); Dudu (Bolasie) e Gabigol. Técnico (interino): Wesley Carvalho.

Árbitro: Vinícius Gomes do Amaral (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Samuel Henrique Soares Silva (MG)

VAR: Michel Patrick Costa Guimarães (MG)

Cartões Amarelos: Barros, Miqueías (AMG); Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Christian, Matheus Pereira (CRU)

