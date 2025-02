Alexandre Jesus sofre ataques nas redes sociais por ‘provocação’ a Neymar em empate com Santos

O atacante Alexandre Jesus se tornou alvo de ataques de fúria após celebrar o gol de empate do Botafogo-SP diante do Santos, na Vila Belmiro, com ‘provocação’ ao Neymar. Revelado pelo Cruzeiro, o jogador balançou as redes aos 67 minutos e não pensou duas vezes antes de imitar o gesto do camisa 10, com as mãos na bochecha e a língua para fora, em pleno dia da reestreia do astro pelo Peixe.

A bola ainda estava rolando quando o perfil de Jesus foi tomado por santistas e fãs do camisa 10 da Vila. Alguns, inclusive, tentaram se organizar para “denunciar e derrubar a conta” do atacante. Outros disseram que o atacante estava “tentando dar um jeito de aparecer para o futebol”.

“Você deveria ter vergonha. Fraco, nunca fez nada e por isso joga no Botafogo-SP. Se coloque em seu lugar”, escreveu um internauta. Outro completou: “Respeita o Ney, seu moleque. Você não passa de um amostrado, um moleque”.

“O que o Neymar ganhou na carreira com 18, você não vai conseguir em toda vida. Lixo”, esbravejou outro.

Alexandre Jesus se justifica

A cria da Raposa descreveu o duelo contra Neymar como “um sonho realizado” e tentou acalmar os ânimos dos torcedores com uma foto ao lado do astro. Alexandre esclareceu que não teve intenção de provocá-lo, pois se considera fã do ídolo santista.

“Quem é mais próximo a mim sabe o quanto sou fã do Ney. Provocação jamais! Admiração é a palavra. Máximo respeito, ídolo”, escreveu o atacante.

Torcedores foram até o Instagram do Alexandre Jesus e ofenderam o atacante do Botafogo-SP por marcar gol contra o Santos. pic.twitter.com/89MuLka4gr — ? (@DoentesPFutebol) February 6, 2025

O outro lado da moeda

A turma do ‘deixa disso’ também entrou em ação para defender o jogador dos ataques desnecessários. Muitos rebateram os furiosos diretamente, enquanto outros só passaram para deixar uma mensagem de apoio ao jogador.

“Os caras estão desmoralizando o mano por uma comemoração na resenha? Que decadência, gente”, criticou um seguidor. “Parabéns pela personalidade. Zoeira tem que fazer parte do futebol mesmo”, apoiou outro.

“Sem atacar a vida pessoal do cara, galera. Resenha e provocação fazem parte do futebol. Faz parte. Todo mundo faria o mesmo. Como ele mesmo disse, todo mundo curte o Ney e ele também é fã”, defendeu um internauta.

Comemoração a Neymar

O Santos vencia o duelo por 1 a 0, com gol de pênalti de Tiquinho Soares, quando Alexandre Jesus roubou a cena e dividiu protagonismo com o camisa 10 do Peixe em seu retorno à Vila Belmiro. Aos 21′ da etapa final, o atacante aproveitou a cobrança de escanteio no primeiro poste e desviou de cabeça para deixar tudo igual no confronto pelo Paulistão.

Na celebração, Jesus correu para as câmeras e fez um dos gestos mais tradicionais do craque santista em comemorações de gols. Muitos interpretaram a ação como uma provocação ao jogador, que fazia sua reestreia pelo clube de coração e ainda comemorava o aniversário de 33 anos.

