Neymar manda recado aos santistas após reestreia: ‘Juntos somos imbatíveis’

A espera do torcedor do Santos acabou nesta quarta-feira (05/02) ao ver Neymar vestir a camisa 10 histórica e voltar a atuar na Vila Belmiro. É verdade que o resultado não foi o esperado. Afinal, o Peixe ficou no empate em 1 a 1 com o Botafogo-SP, pelo Campeonato Paulista. Contudo, tanto o craque quanto os seguidores do Peixe almejam um futuro melhor.

O atacante, que foi a campo apenas no segundo tempo, usou as redes sociais para celebrar o retorno e mandar um recado para todos os santistas.

“Por mais que o resultado tenha sido ruim, hoje foi um dia muito especial. Obrigado a todos pelo carinho e por ter nos incentivado até o fim. Agora mais do que nunca precisamos de todo apoio dos nossos torcedores… porque com vocês somos mais fortes! Muito feliz e emocionado em estar de volta, vou dar meu máximo como sempre dei para colocar o Santos onde merece estar, no topo!!! Bora equipe, bora nação … juntos somos imbatíveis, ACREDITE”, escreveu Neymar.

O empate com o Botafogo-SP na Vila Belmiro deixou um sabor agridoce na boca do torcedor. A felicidade pelo retorno do ídolo e a impaciência por deixar a vitória escapar. Sentimento que piora pelo Santos ter jogado com um a mais durante boa parte do segundo tempo. No entanto, ficou no ar a esperança de dias melhores.

Quando Neymar joga de novo?

O Santos volta a campo no próximo domingo (09/02), às 16h, quando encara o Novorizontino, fora de casa, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. A expectativa é que o camisa 10 ganhe mais minutos do que na partida contra o Botafogo-SP.

