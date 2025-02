Neymar ‘toma partido’ em polêmica entre jornalistas e manda recado para Jorge Iggor

A emoção posta por Jorge Iggor na cobertura do retorno de Neymar ao Santos despertou sentimentos controversos a ponto de virar uma polêmica na imprensa esportiva. No camisa 10 da Vila, porém, gerou comoção e admiração. Não à toa, o astro decidiu colocar ‘lenha na fogueira’ das rusgas do narrador com Mauro Cezar Pereira.

No primeiro ‘encontro’ entre os dois, após o empate em 1 a 1 entre Santos e Botafogo-SP, Neymar fez questão de parabenizar o locutor pela capacidade de dar “emoção diferente” às narrações. Não diretamente, tampouco nominalmente, mas Jorge Iggor foi criticado por Mauro pela comoção desmedida na volta do craque à Vila Belmiro.

“Jorge Iggor, desde já, parabéns pelo seu vídeo! Tenho certeza que você é um grande narrador e faz dessas narrações uma emoção diferente e verdadeira. Obrigado pelo vídeo, obrigado pelas palavras. Fico muito feliz de ter um cara como você narrando esses momentos incríveis, não só meus, mas de todo jogador brasileiro e internacional. É incrível ter sua voz nos jogos. Parabéns, tá?”, enalteceu o jogador.

O camisa 10 fez sua reestreia pelo Santos na noite da última quarta-feira, 5, no empate com o Botafogo-SP. Apesar de não ter balançado as redes, a atuação do atacante foi bastante elogiada por profissionais de imprensa.

Jorge Iggor x Mauro Cezar

É importante destacar que nenhum nome foi citado em meio à polêmica da última semana. No entanto, Jorge Iggor se destacou entre os comunicadores mais emocionados na apresentação do ídolo santista na Vila Belmiro, no dia 31 de janeiro. Não muito depois, Mauro fez um vídeo com críticas à postura de profissionais que perdem a compostura ao vivo.

“Qualquer crítica ou questionamento sobre uma contratação como esta gera haters. Tinha jornalista chorando lá. Pelo amor de Deus, gente. O pessoal é escalado para cobrir a chegada de um jogador e entra na televisão chorando. ‘Ah, não sei o que. Emoção’. Cara, não dá. Esse tipo de coisa não dá. Então desce para arquibancada. Todo mundo tem um time, mas diante do microfone, você tem que manter o mínimo de postura”, detonou.

Iggor, por sua vez, gravou um vídeo ’em resposta’ às críticas feitas aos “jornalistas que se emocionam”. O narrador chegou a se referir ao alvo da gravação como ‘pilantra’.

“O pilantra ainda se dá muito bem na rede social, mas cada vez mais o pilantra é confrontado com as suas próprias incoerências. Está por aí. É todo dia. Eu fico muito feliz de estar do outro lado. O pilantra não se emociona ou acha válida apenas a emoção que o interesse? Problema dele. Trato futebol com emoção”, dizia um trecho do vídeo.

Neymar avalia reestreia pelo Santos

Além do enaltecimento ao trabalho de Jorge Iggor, o camisa 10 da Vila também fez uma análise de sua reestreia pelo Santos após quase 12 anos. O atacante, assim como prevalecente parte da mídia, ficou contente com seus primeiros 45 minutos em campo.

“Quase consegui um gol. Em outro lance, errei o chute. Mas é melhorar. Estou muito feliz de voltar a jogar, preciso de minutos, de jogos. Não estou 100%, mas acho que fiz um bom jogo hoje. Não esperava correr esse tanto, receber esse tanto. Me senti à vontade, 100% confiante. Obviamente falta ritmo. Tenho certeza que daqui a uns 3, 4 jogos eu vou estar muito melhor”.

