Uruguaios pressionam Bielsa na web após ‘deboche’ de Arrascaeta em goleada do Flamengo

O primeiro gol de Giorgian De Arrascaeta com a camisa 10 do Flamengo – 74º pelo clube – foi um daqueles para ser lembrado. A cavadinha na cobrança de pênalti quebrou barreiras e repercutiu continentalmente, servindo, inclusive, de base para cobranças a Marcelo Bielsa nas redes sociais. O meia marcou o terceiro tento rubro-negro na goleada por 5 a 0 sobre a Portuguesa, pelo Campeonato Carioca.

Assim como os rubro-negros, os uruguaios também se fascinaram com a atuação do camisa 10 da Gávea. De Arrascaeta viveu uma noite de maestro no meio de campo e serviu até de garçom com uma linda assistência para Matheus Gonçalves, mas foi a cavadinha que virou assunto.

“Giorgian De Arrascaeta cobrou o pênalti com chute forte e de cavadinha, fez o goleiro ficar parado e ainda assim marcou gol. Simplesmente o ’10’ do Fla. Nunca visto antes”, se rendeu um torcedor uruguaio.

Prontamente, torcedores passaram a cobrar chances ao meia na seleção de Marcelo Bielsa. De Arrascaeta ficou de fora das últimas convocações, principalmente por questões físicas, e de todo modo não figura entre os titulares do treinador.

????????????‍???? Así la picó en el penal Giorgian De Arrascaeta en la goleada de Flamengo 5-0 ante Portuguesa por el torneo Carioca. pic.twitter.com/GnUkTHSXUm — Mística Uruguaya (@Misticauruguaya) February 6, 2025

Arrascaeta na seleção uruguaia

O camisa 10 sofreu com recorrentes lesões na temporada passada, por isso esteve presente apenas em oito compromissos da seleção nacional – contribuindo com uma assistência. Ele foi utilizado por Bielsa em cinco partidas da Copa América e duas das Eliminatórias, além de um amistoso.

Há, porém, uma pressão de torcedores para que o camisa 10 da seleção ganhe mais minutagem sob o comando de Bielsa. Normalmente, Giorgian costuma ficar como opção de Nico De La Cruz, também do Rubro-Negro, no banco de reservas.

crack, no veo la hora de que bielsa le dé una oportunidad https://t.co/DMweIuc4ME — d (@D4N1__x) February 6, 2025

“Craque! Não vejo a hora de Bielsa dar mais oportunidade a ele”, reagiu um internauta. “Jogadoraço, impressionante aparecer mais em convocação. Acorda, Marcelo”, protestou outro.

Camisa 10 do Flamengo

No primeiro jogo como titular na temporada, De Arrascaeta sentiu o gostinho inédito de balançar as redes com a emblemática 10 de Zico. “Prefiro gols assim. Se Deus quiser, ainda terão muitos outros”, disse o craque após a vitória sobre a Portuguesa. O tento marcou seu 74º em 294 partidas pelo clube, além de 94 assistências.

Arrascaeta já fez história com a nova numeração. Além de sagrar-se campeão da Supercopa Rei, o meia ainda se tornou o jogador mais vitorioso dos quase 130 anos de existência do Rubro-Negro – ao lado de Bruno Henrique, com 14 troféus.

