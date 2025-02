Arthur Elias convoca seleção feminina para período de treinos

O técnico Arthur Elias anunciou, nesta quinta-feira, a lista de convocadas para defender a seleção brasileira em período de treinos. Nesse sentido, a equipe ficará concentrada entre os dias 17 e 26 de fevereiro, na Data Fifa. Da lista, Lorena, Antônia, Yasmim, Tarciane, Ana Vitória, Adriana, Jheniffer, Kerolin e Ludmila são as jogadoras que conquistaram a medalha de prata nas Olimpíadas de 2024.

Cabe destacar que a seleção não entrará em campo nesta Data Fifa, realizada entre os dias 17 e 26 de fevereiro. Por este motivo, as jogadoras treinam no início da preparação para a Copa América de 2025, que começa em julho.

“Sem dúvida é nosso objetivo chegar no maior nível para vencer essa competição (Copa América) que vem melhorando a cada edição. Vamos ter um tempo pré-Copa América bastante interessante. Assim, acredito que as atletas vão estar muito bem preparadas. Não é fácil, mas eu vim aqui para isso (ser campeão). Tenho dois vice-campeonatos, então estou precisando de um ouro. Estou aqui para isso”, disse Arthur Elias.



“Esperamos cada vez mais com a formação de jogadoras. Isso é algo natural, que clubes lá de fora olhem para os talentos brasileiros, que ficou um tempinho sem a valorização que merecem, agora, elas estão retomando esse espaço no mercado. A influência na seleção não é grande, só esperamos que as atletas tenham sempre boas condições de treinamento e de competições para que sejam estimuladas sempre em um nível alto, que é o que a gente exige na seleção brasileira”, completou.

Lista de convocadas