Santos estuda a contratação do atacante da Major League Soccer

O Santos tem um novo alvo para o ataque e estuda fazer uma oferta por Santiago Rodríguez, do New York City. O jogador de 24 anos atua na principal liga de futebol dos Estados Unidos, a Major League Soccer (MLS), e tem o aval do técnico Pedro Caixinha. Ele É tratado como ”plano B” caso a transferência por Rollheiser falhe.

Afinal, o Peixe não está contente com a postura do Benfica nas negociações. O clube português tem feito jogo duro para liberar Rollheiser. O Botafogo é outro interessado no meia argentino, e o Santos não quer entrar em leilão. Inicialmente, a oferta foi por um empréstimo. Com a recusa dos Encarnados, o Peixe, então, formalizou uma oferta superior aos 5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do jogador.

Com a demora do Benfica em dar uma resposta, o Santos entende que Rodríguez será uma transferência mais ”fácil” de se realizar. O uruguaio tem contrato até 2027 com o New York City, e os moldes de uma eventual negociação ainda não foram definidos. Contudo, o Peixe não descarta uma compra em definitivo.

O Peixe entende que está muito próximo de encerrar suas ações no mercado. A diretoria ainda busca um ponta para o ataque e mais um jogador de meio para fechar seu elenco neste momento. Aliás, a janela de transferência fecha no dia 28 de fevereiro. Até aqui o Santos já anunciou sete nomes como: Zé Ivaldo, Luisão, Godoy, Thaciano, Verón, Tiquinho e Neymar.

