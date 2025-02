Anthoni cita necessidade do Internacional para o Gre-Nal: ???Energia elevada???

O Inter assegurou o seu quarto triunfo consecutivo ao vencer o Brasil de Pelotas por 3 a 0, na última quarta-feira (05). Com isso, o Colorado permanece invicto no Campeona Gaúcho e na liderança do Grupo B, com 13 pontos. Neste cenário, o Gre-Nal pode ter um peso a mais para equipe, já que pode confirmar a sua classificação para as semifinais do torneio.

Com relação ao clássico com o arquirrival Grêmio, o goleiro Anthoni reforçou a importância do confronto. Além disso, apontou um diferencial que o Inter precisa incorporar ao projetar o embate.

“Todos os jogos são importantes, a preparação é a mesma. O Gre-Nal tem um peso maior, é um jogo diferente. A experiência dos mais velhos faz diferença. Precisamos de energia elevada”, detalhou o arqueiro.

O goleiro assumiu a titularidade na meta do Internacional neste início de temporada com a lesão de Sergio Rochet. Afinal, o uruguaio se recupera de uma lesão no joelho esquerdo.

Clássico influenciou a aplicação de rodízio no Inter

A relevância do clássico Gre-Nal não se limitou apenas ao discurso de Anthoni. Isso porque o treinador Roger Machado pela primeira vez em 2025 poupou os seus titulares, exatamente para priorizar o clássico. Deste modo, o comandante utilizou um time alternativo diante do Brasil de Pelotas para dar uma minutagem aos jogadores menos utilizados.

A grande questão é que Roger vai precisar encontrar um espaço no time para os atacantes Carbonero, Vitinho e Wanderson. Até porque os três demonstram regularidade e vêm aproveitando as chances. O próprio técnico valoriza esta disputa saudável, pois indica que os jogadores se esforcem ao máximo. Com isso, a tendência é a de que o técnico faça mistério sobre a escalação até as horas que antecedem o Gre-Nal.

