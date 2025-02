Comercial para o Super Bowl promove encontro de David Backham com ‘irmão desconhecido’

A Stella Artois decidiu basear o humor de seu comercial, criado pela Artists Equity Advertising e dirigido por Ben Affleck, numa coincidência onomástica. Em sua propaganda do Super Bowl 2025, a marca promove um encontro entre os gêmeos David e Dave Beckham, separados na maternidade. O irmão desconhecido possui um talento equiparável ao do astro do futebol, mas na NFL.

No teaser “The Big News”, David descobre a existência do irmão americano através de uma conversa com ‘seus pais’ em um pub britânico. Ele, então, vai atrás e é recebido por Dave, interpretado por Matt Damon, para um churrasco no quintal de casa. Os dois criam vínculo através de um breve diálogo bem humorado, e aproveita para exibir seu talento no futebol americano. Por fim, Beckham usa a mesma frase da mãe: “tem algo que quero te contar”.

O projeto trabalha com a estratégia de explorar “momentos que valem mais”, intitulada pela marca como “For Moments Worth More”. A ideia foca nos momentos de conexão em que a cerveja pode fazer parte, enaltecendo evidentemente a qualidade do produto.

“Mal posso esperar para continuar contando a história dos irmãos Beckham durante o ano todo”, brincou Damon.

Vídeo

A campanha

‘The Big News’ marca a dobradinha de Ben Affleck como diretor do comercial da Stella e da Dunkin’, também assinado por ele para o evento. A campanha faz parte de um investimento recorde da ‘AB InBev’ na marca de cerveja, ultrapassando os 24 milhões dos primeiro trimestre de 2024.

Super Bowl LIX com David Beckham

A Stella Artois reuniu ícones do esporte e do cinema na promoção desta edição do Super Bowl, que acontece neste domingo, 9. Vale destacar que o evento reserva alguns dos minutos mais caros da publicidade mundial – oito milhões de dólares por 30 segundos de exibição, por exemplo.

O anúncio da Ray-Ban, por exemplo, reuniu os atores Chris Hemsworth e Chris Pratt, reconhecidos pelas suas participações em filmes de super-heróis da Marvel. Vin Diesel, Michelle Rodriguez e Ludacris, estrelam uma campanha da marca de sorvetes Häagen-Dazs.

No âmbito esportivo, Beckham assumiu o protagonismo. O projeto encantou o ex-jogador instantaneamente: “Adorei desde o momento que iniciamos isso”, disse.

“Quando iniciamos esse relacionamento com Stella, sempre conversamos sobre grandes ideias e campanhas e que fossem surpreendentes. Então, assim que eles me apresentaram isso e disseram exatamente qual seria o local, quem o dirigiria e quem seria o outro protagonista. Adorei desde o momento que iniciamos isso. Não sou ator, precisei de ajuda”, disse Beckham.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.