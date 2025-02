Atlético-MG acerta empréstimo de Robert ao Atlético-GO

O Atlético-MG acertou a saída do meia-atacante Robert, que vai defender o Atlético Goianiense por empréstimo nesta temporada. O jogador será emprestado por um ano, com o clube goiano tendo opção de compra ao fim do vínculo. O anúncio oficial junto com apresentação vai acontecer nos próximos dias.

Robert esteve no grupo sub-20 que estava sendo aproveitado nas primeiras rodadas do Mineiro. Contudo, como as atuações não só do jogador mas de toda a equipe não foram boas, o jogador acabou não subindo para o profissional. No retorno do grupo principal dos Estados Unidos, o meia-atacante foi reintegrado, mas perdeu espaço e não foi utilizado pelo técnico Cuca.

O meia-atacante está no Atlético Mineiro desde o início de 2024, quando atuou no Galo emprestado pelo Athletic, após se destacar no Campeonato Mineiro. Neste ano, o clube exerceu o direito de compra e assinou contrato válido até o fim de 2027.

Robert sem espaço no Atlético-MG

No ano passado, o jogador não teve tanto espaço com Milito. O treinador entendia que não estava pronto e não tinha a intensidade necessária para o modelo de jogo da equipe. Assim, ele disputou apenas quatro partidas na última temporada.

Com Cuca, existia a expectativa de o jogador ganhar mais oportunidades, mas não aconteceu. Assim, um empréstimo para o jogador ganhar mais minutos apareceu com bons olhos. Ele vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, além do Campeonato Goiano e a Copa do Brasil com o Atlético Goianiense.

