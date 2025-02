Virgínia chega à Vila Belmiro ???no estilo Neymar??? para estreia do astro pelo Santos

A estreia de Neymar pelo Santos contou com a presença ilustre de Virginia e Zé Felipe. O casal foi até a Vila Belmiro de helicóptero para prestigiar o jogador com a camisa do Peixe na partida contra o Botafogo-SP.

Como de costume, a influencer atualizou os seguidores em suas redes sociais por meio dos stories. Antes de chegar ao estádio, ela fez mistério para qual “rolê” iria. No entanto, mostrou que o transporte era a aeronave. Ao chegar em Santos, fez uma postagem com a localização, ainda do avião.

Menos de uma hora depois, Virginia mostrou que estava na Vila Belmiro ao lado de Zé Felipe e amigos. Poucos minutos de começar a partida, aliás, ela mostrou que ganhou uma camisa do time paulista. Além disso, a influencer mostrou o gol do Santos, marcado por Tiquinho Soares e também a hora que Neymar entrou em campo, no intervalo da partida.

A influencer ainda deixou um registro nas redes sociais com a legenda: “Rolê de hoje tá diferente. Hoje é NEYDAY, pra cimaaaaa”, escreveu.

Quem também registrou a presença do casal nas redes sociais foi o perfil do Santos, com uma foto dos dois aparecendo o gramado e a legenda: “A dupla Virginia e Zé Felipe presente no Alçapão!”

A dupla Virginia e Zé Felipe presente no Alçapão! ?? pic.twitter.com/G4xt2k93nU — Santos FC (@SantosFC) February 6, 2025

Além de Virgina e Zé Felipe, os influencers Rafa Ucman e Lucas Guedez também compareceram a Vila Belmiro para a partida. Um vídeo mostra o momento da chegada dos quatro e outros amigos no estádio.

Mais famosos chegando por aqui: a influenciadora Virgínia Fonseca e o cantor Zé Felipe. pic.twitter.com/SZc2YweMqO — Ana Canhedo (@anacanhedo) February 5, 2025

Estreia de Neymar

Após menos de uma semana do acerto e apresentação de Neymar ao Santos, o jogador estreou contra o Botafogo-SP nesta quarta-feira (5), justamente no dia do seu aniversário de 33 anos.

Ele entrou em campo durante o intervalo e atuou por todo o segundo tempo. Assim, ele ficou em campo por 52 minutos. Foram seis finalizações, uma falta cometida e cinco sofridas, 24 passes certos e cinco incompletos.

O Peixe, que saiu na frente com gol de pênalti de Tiquinho Soares ainda no primeiro tempo, levou o empate quando Neymar já estava em campo: Alexandre Jesus deixou tudo igual aos 21 minutos – e ainda fez a comemoração do camisa 10 do Santos.

