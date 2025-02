Com Wendell e sob olhares de membro da Seleção, São Paulo retoma atividades

Wendell na atividade do Tricolor Paulista - (crédito: Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

O São Paulo retomou suas atividades nesta quinta-feira (06) após golear o Mirassol pelo Campeonato Paulista, no Morumbi. O treino no CT contou com a presença de Wendell, recém-contratado para a lateral-esquerda e já apresentado.

Os jogadores que atuaram por mais de 20 minutos fizeram trabalho regenerativo na academia. Os demais participaram de uma atividade em campo reduzido, com partidas de 10 contra 10. O técnico do São Paulo cobrou bastante intensidade e agilidade durante o treinamento.

Os times foram organizados da seguinte forma:

Sem colete: Leandro, Maik, Alan Franco, Igão e Wendell; Bobadilla, Enzo (sub-17) e Alves; Erick e Ryan Francisco.

Com colete: Jandrei, Cédric Soares, Santi Longo, Ruan e Patryck; Marcos Antônio, Gustavo (sub-17), Lucas Ferreira, Henrique Carmo e André Silva.

Presença de membro da comissão técnica da Seleção Brasileira

Enquanto esteve em campo, Wendel demonstrou uma de suas principais características: a capacidade de construir jogadas pela lateral. Lucas Silvestre, auxiliar técnico da seleção brasileira e filho de Dorival Júnior, acompanhou a atividade das arquibancadas do CT da Barra Funda ao lado de membros da diretoria são-paulina.

