Griezmann faz troca inusitada com torcedor após vitória do Atlético de Madrid

Atacante do Atlético de Madrid, Antoine Griezmann protagonizou um momento inusitado depois do último compromisso da equipe. Após a vitória de goleada dos Colchoneros por 5 a 0 sobre o Getafe, nas quartas de final da Copa do Rei, o francês foi presentear um torcedor com a sua camisa. Porém, na verdade, o jogador foi surpreendido com uma troca. O fã ofereceu duas caixas com cartas do desenho Pokemón e o camisa 7 concordou com a transação.

Os admiradores em questão eram o influenciador Darizard, que produz conteúdos específicos sobre a produção japonesa, e seu filho. Eles registraram o episódio em que o atacante do Atlético de Madrid mostra alegria e satisfação pela troca. De acordo com o jornal “Marca”, Darizard e seu filho pediram que uma das caixas fosse entregue a Koke, volante espanhol, companheiro de Griezmann nos Colchoneros. Há indícios também que o francês recebeu mais um presente do produtor de conteúdo.

O momento ganhou repercussão após o influenciador publicar os registros de vídeos e fotos em suas redes sociais.

“Um sonho que se tornou realidade, nós te amamos @antogriezmann”, frisou Darizard.

Vale ressaltar que o atacante do Atlético de Madrid já tornou público que é fã de Pokemón. Com isso, ele curtiu a postagem do produtor de conteúdo e respondeu com um emoji de coração. Assim, ele comprovou a sua admiração pela franquia japonesa.

Jogador do Atlético de Madrid se torna embaixador de patrocinadora da Europa League

A Decathlon deu um passo significativo na expansão de sua marca no futebol mundial. Isso porque a varejista francesa de artigos esportivos anunciou Antoine Griezmann, como seu mais novo embaixador. A empresa também atua como fornecedora das bolas oficiais da Europa League, Conference League, Ligue 1 e 2 e da Jupiler Pro League, da Bélgica.

O atacante francês e a marca têm trabalhado no marketing desde 2024, com o uso constante de chuteiras do modelo CLR – de velocidade KIPSTA. Além disso, Griezmann participará ativamente da co-criação dos próximos modelos da marca.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.