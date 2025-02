Luxa rebate declaração de Danilo, do Flamengo: ‘Não gostei’

O técnico Vanderlei Luxemburgo não gostou da declaração de Danilo, do Flamengo, sobre a relação da crescente no futebol brasileiro com a oportunidade para técnicos novos. Ele afirmou isso após a goleada do Rubro-Negro em cima da Portuguesa, nesta quarta-feira (5).

“Acho que o futebol brasileiro vai sempre seguir essa crescente a partir do momento que tiver espaço para treinadores jovens e estudiosos. O Filipe Luís é um treinador que sabe que tem de evoluir, mas que trabalha e estuda diariamente”, disse Danilo.

Dessa forma, Luxa postou um vídeo respondendo a declaração do jogador. Para ele, essa afirmação é esquecer da história do futebol brasileiro.

“Tem uma coisa que eu não gostei na tua fala. Filipe Luís tá começando a carreira dele. E maravilhosamente bem. Eu também comecei a minha carreira do jeito que ele tá começando. Quantos outros treinadores jovens tiveram oportunidade e não aconteceu nada? Então, quando você fala que tem que começar, o Brasil vai ter uma crescente no futebol, tem que começar a lançar treinadores jovens, você esquece da história do futebol brasileiro. De grandes treinadores Telê Santana, Zagallo, Rubens Minelli, Ênio Andrade, e vai por ai a fora”, disse.

Luxemburgo rebate declaração de Danilo, do Flamengo, que afirmou que ‘o futebol brasileiro voltará a ter uma crescente quando der espaço para treinadores jovens e estudiosos’: “Quando você fala isso, você esquece da história do futebol brasileiro.” ???? Reprodução pic.twitter.com/1U8w1YkICK — Planeta do Futebol ???? (@futebol_info) February 6, 2025

Danilo estreou pelo Flamengo como titular

Na goleada da equipe por 5 a 0 contra a Portuguesa pela oitava rodada do Campeonato Carioca, Danilo fez sua estreia como titular pelo Flamengo. O técnico Filipe Luís resolveu poupar os titulares de olho no clássico contra o Fluminense na próxima rodada e, dessa forma, surgiu oportunidade para o jogador começar jogando.

Apesar de ser lateral, ele vinha atuando como zagueiro na Juventus e foi para essa posição que foi contratado pelo Rubro-Negro. Assim, mesmo com a vaga na sua posição de origem, ele atuou na zaga na partida.

Vale ressaltar, portanto, que Danilo já tinha feito sua estreia pelo Flamengo na conquista da Supercopa Rei contra o Botafogo no último domingo (2). Ele entrou aos 47 minutos do segundo tempo no lugar de Léo Pereira.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.