Dudu evita nova polêmica com Leila Pereira: ‘Não tenho que provar nada para ninguém’

O atacante Dudu, do Cruzeiro, vem ganhando cada vez mais confiança e espaço no time titular, ao mesmo tempo em que se esforça para evitar polêmicas. A mais recente envolveu a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. No entanto, ao ser questionado sobre o processo que a mandatária alviverde prometeu mover contra ele, Dudu preferiu desconversar.

“Meu foco é o futebol. Deixo esse assunto para quem vai resolvê-lo. Estou bem, feliz e concentrado. Só tenho que jogar”, afirmou o jogador.

Dudu destacou ainda que seu objetivo é seguir focado no trabalho, ajudando o Cruzeiro a ter um grande ano.

“A única razão pela qual parei foi por conta da lesão no joelho direito. Não tenho que me provar para ninguém. O que preciso é continuar ajudando o Cruzeiro a ter um ótimo ano, que está apenas começando. Estou feliz com o meu desempenho em campo, especialmente após a grave lesão no joelho”, concluiu.

Entenda a polêmica

Durante um evento no Palmeiras, Leila Pereira comentou a situação de Dudu, afirmando que ele fez o clube perder uma quantia significativa de dinheiro e que o atacante deixou o Verdão “pela porta dos fundos”. Em resposta, Dudu postou uma foto celebrando os títulos conquistados, mas, na legenda, fez críticas à presidente.

Após o xingamento, Leila prometeu acionar seus advogados para processar o jogador.

