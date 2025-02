Vasco e Prefeitura do Rio avançam pela reforma de São Januário

O Vasco se reuniu com a Prefeitura do Rio de Janeiro para, então, tratar da reforma de São Januário nesta quinta-feira (6). O encontro foi produtivo, afinal, houve a apresentação do projeto para a modernização do espaço e alguns prazos já estão definidos.

“Apresentamos o projeto da reforma de São Januário, e a Prefeitura ficou bastante impressionada com os detalhes. Os próximos passos envolvem a apresentação das plantas para dar início à legalização do projeto junto à Prefeitura e à transferência do potencial construtivo, que está em processo e deve se concretizar entre fevereiro e março”, disse o segundo vice-presidente geral do Vasco, Renato Brito Neto.

Nomes importantes para a realização do projeto estavam presentes representando a Prefeitura. São eles: como Guilherme Schleder (Secretário Municipal de Esportes), Lucas Costa (CCPAR), Wanderson Corrêa (Subsecretário de Planejamento Urbano), Thiago Dias (Coordenador Especial do Gabinete do Prefeito).

Por fim, pelo lado vascaíno, estavam Renato Brito Neto (Segundo Vice-Presidente Geral) e Thiago Nascimento (Assessor da Presidência). Além deles, Sergio Dias (Engenheiro Responsável pelo Projeto) e Fernando Costa (Arquiteto do Projeto) também marcaram presença.

“Avançamos bem nos prazos, analisando o projeto do estádio e do entorno. No final do mês, teremos outra reunião mais avançada, onde o Vasco trará atualizações sobre as negociações da venda do potencial construtivo”, afirmou Guilherme Schleder sobre o projeto de São Januário.

